Un episodio di estrema violenza ha scosso Cerignola: un 86enne residente in zona è stato arrestato in flagrante per tentato omicidio dai Carabinieri della Compagnia locale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, all’interno dell’azienda agricola di famiglia, ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un dipendente, ferendolo all’addome, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura.

Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciare l’anziano barricato in un’abitazione nel centro cittadino. Grazie all’intervento dei militari dell’Arma, del negoziatore specializzato del Comando Provinciale di Foggia e del personale delle Squadre Operative di Supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, l’uomo è stato bloccato in sicurezza.

Durante la perquisizione domiciliare è stata sequestrata una pistola calibro 7.65, ritenuta l’arma utilizzata nell’aggressione.

La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale civile “Tatarella” di Cerignola, è stata sottoposta a intervento chirurgico e attualmente non versa in pericolo di vita.

L’arrestato, viste le condizioni di età avanzata e l’incompatibilità con il carcere, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, e l’indagato non può essere considerato colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.