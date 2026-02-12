Edizione n° 5975

Home // Cerignola // Cerignola alla BIT di Milano: “alleanza” con Stornara e Zapponeta e contributo per il progetto in fiera

BIT CERIGNOLA Cerignola alla BIT di Milano: “alleanza” con Stornara e Zapponeta e contributo per il progetto in fiera

Il documento ricostruisce il percorso amministrativo: la Regione Puglia, in sinergia con Pugliapromozione, ha comunicato l’allestimento di uno stand con una sala conferenze dedicata ai Comuni pugliesi

Foggia protagonista alla BIT Milano con Mònde e GIO Festival

BIT Milano - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Cerignola // Cronaca //

Cerignola punta sulla vetrina nazionale del turismo. Con la delibera di Giunta n. 22 del 10 febbraio 2026, il Comune ha formalizzato la partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma a Rho Fiera dal 10 al 12 febbraio 2026, all’interno dell’area dedicata alla Puglia. L’iniziativa avverrà in forma aggregata con i Comuni di Stornara e Zapponeta, scelta che, negli atti, viene motivata come occasione per mettere in rete progettualità e promozione territoriale.

Il documento ricostruisce il percorso amministrativo: la Regione Puglia, in sinergia con Pugliapromozione, ha comunicato l’allestimento di uno stand con una sala conferenze dedicata ai Comuni pugliesi, invitandoli a partecipare anche in forma aggregata. Da qui la proposta di Cerignola di coinvolgere Stornara e Zapponeta, che hanno aderito formalmente; successivamente, con ulteriore comunicazione, è stata inviata una proposta di conferenza per l’inserimento nel calendario BIT 2026. Un passaggio centrale è la conferma regionale della conferenza proposta: la delibera riporta che la Regione ha comunicato la conferma dell’appuntamento programmato per il 12 febbraio 2026, oltre alla data della conferenza stampa nazionale sui dati del turismo pugliese prevista l’11 febbraio 2026. Sono dettagli che evidenziano l’intenzione dell’ente di inserirsi in un quadro promozionale più ampio, sfruttando i momenti istituzionali della manifestazione.

Sul piano politico-organizzativo, la Giunta demanda la partecipazione al percorso alla assessora Teresa Cicolella, indicandola come referente dell’amministrazione per la presentazione della progettualità legata alla città. Il provvedimento richiama inoltre gli obiettivi del DUP nella missione dedicata alla promozione del territorio, sostenendo che iniziative del genere risultano funzionali alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità.

Accanto alla partecipazione, la delibera prevede un sostegno economico: viene concesso un contributo massimo di 1.500 euro all’associazione TRATTOUR APS, soggetto del terzo settore che già realizza percorsi di animazione territoriale finalizzati a promuovere il territorio e le sue peculiarità. Il rappresentante dell’associazione parteciperà come relatore, contribuendo alla presentazione del progetto in conferenza.

In definitiva, Cerignola “scommette” sulla BIT come occasione di posizionamento e racconto della propria offerta territoriale, puntando su un’azione condivisa con due comuni vicini e su una formula che unisce presenza istituzionale e collaborazione con il terzo settore. Anche in questo caso l’atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, in ragione delle tempistiche ravvicinate rispetto alle date della fiera.

LASCIA UN COMMENTO