Quindici punti in tasca, imbattibilità ancora intatta e una classifica che, giornata dopo giornata, ha ripreso a sorridere. L’Audace Cerignola di mister Maiuri sta vivendo un girone di ritorno da assoluta protagonista nel campionato di Serie C (girone C), nonostante la cessione di pedine importanti come Cuppone. E i numeri, stavolta, raccontano più di qualsiasi slogan: i gialloazzurri hanno costruito una striscia di risultati utili consecutivi che li ha spinti fino al settimo posto, a quota 39, con la zona alta tornata improvvisamente a portata di mano: la quarta posizione dista appena quattro lunghezze.

Un rendimento che, per solidità e continuità, richiama inevitabilmente la stagione passata, quando la corsa del Cerignola si arrestò soltanto in semifinale playoff, fermata dal Pescara poi capace di staccare il pass per la Serie B. Segnali, insomma, di una squadra che conosce la strada e che, soprattutto, sembra aver ritrovato quella identità fatta di equilibrio, compattezza e capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più complessi.

E pensare che l’annata non era iniziata nel migliore dei modi. A rendere ancora più evidente la svolta basta un confronto semplice: per mettere insieme gli stessi quindici punti del girone di ritorno, nella prima parte di stagione erano servite ben quattordici gare. Poi, però, qualcosa è cambiato. Da quel momento in avanti, il Cerignola ha alzato il livello: una sola sconfitta (in casa contro la capolista Benevento) e prestazioni sempre più convincenti, anche contro avversarie di fascia alta.

Non si tratta solo di risultati, ma di prove di maturità. Nelle prime sette giornate del ritorno, infatti, i gialloazzurri sono rimasti imbattuti affrontando squadre dal peso specifico notevole. La vittoria interna contro la Salernitana ha certificato che il Cerignola può fare male a chiunque; il pareggio di Catania ha aggiunto sostanza e personalità, perché strappare punti in trasferta su un campo del genere non è mai scontato; mentre la sfida col Picerno — squadra in difficoltà di classifica ma rilanciata da un mercato invernale ambizioso — ha confermato la capacità di non sottovalutare nessuno.

Adesso arriva il momento in cui, più dei bilanci, contano le conferme. Le prossime due settimane possono diventare un crocevia decisivo per capire fin dove può spingersi il Cerignola: prima la trasferta di Cosenza, poi l’impegno casalingo contro il Casarano. Due snodi pesanti, due partite che possono dare ulteriore spinta alla classifica e, soprattutto, consolidare la posizione in zona playoff. Perché se la seconda parte di stagione sta raccontando un Cerignola “da grande”, è proprio adesso che serve trasformare la continuità in ambizione.

Il traguardo non è più un’idea lontana: è un obiettivo concreto. E con un girone di ritorno così, il Cerignola ha già dimostrato di poter stare stabilmente nel gruppo di chi lotta, davvero, per qualcosa di importante.