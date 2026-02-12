“Concorso sul mito”. Il “Federico II” Apricena si aggiudica 2° posto nazionale

In occasione della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica 2026, il Liceo Classico dell’Istituto “Federico II” di Apricena ha riaffermato il proprio ruolo di eccellenza nel panorama educativo italiano, dimostrando che lo studio delle radici antiche è il volano per una mentalità moderna e vincente. Durante la premiazione nazionale del concorso letterario “Ve lo racconto io il mito”, organizzato dall’associazione Antico&Moderno , tenutasi il 10 febbraio, la classe 1A del Liceo classico di Apricena ha conquistato il secondo posto su oltre 500 partecipanti con il racconto “Eρως – il mito del polpo…”, un’opera capace di attualizzare la tradizione con originalità e spirito critico. Il concorso prevedeva la realizzazione di un racconto originale dove fossero protagonisti il personaggio o i personaggi di un mito greco rielaborato, attualizzato, narrato in modo diverso e originale dalla tradizione antica.

Il successo è stato bissato nel concorso musicale “CantaGrecia”, dove il brano “Riflesso liquido” si è posizionato tra i primi 15 su oltre 300 brani in gara, segno di una vivacità creativa che va ben oltre i libri di testo.

A coronare questo percorso di respiro internazionale, gli studenti di Apricena sono stati gli unici rappresentanti di tutta la Puglia a partecipare alle celebrazioni globali di Napoli, dove, in un clima di gioiosa fratellanza, hanno condiviso la passione per la lingua greca con coetanei provenienti da licei di tutto il mondo.

Questi traguardi smentiscono il vecchio pregiudizio del Liceo Classico come un percorso basato sulla sterile fatica mnemonica: «Al “Federico II”, la cultura classica è vissuta come una palestra per chi vuole andare a fondo delle cose e sviluppare quella consapevolezza che permette di essere leader della propria vita» ha affermato la Dirigente scolastica, prof.ssa Alessia Colio, che ha espresso profondo orgoglio per questi risultati, sottolineando «come tale riconoscimento valorizzi l’impegno e la passione con cui gli studenti affrontano il loro percorso. Il mito, – continua la prof. Colio – fondamento della civiltà classica, continua a offrire strumenti vitali per comprendere la realtà presente e la partecipazione dei ragazzi a eventi di caratura nazionale e internazionale dimostra come lo studio del mondo antico sia ancora oggi estremamente vivo. Questo successo – conclude la DS – aggiunge prestigio all’Istituto, confermando ancora una volta l’elevata qualità di un’offerta formativa dove docenti e studenti lavorano in sinergia per costruire una solida maturità espressiva e culturale».