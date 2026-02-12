Edizione n° 5975

Home // Cronaca // Foggia, Brosco: “Serve una scossa, dobbiamo reagire subito”

BROSCO FOGGIA Foggia, Brosco: “Serve una scossa, dobbiamo reagire subito”

Al termine del match, il difensore arrivato nel mercato di riparazione dal Pescara ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa.

FOGGIA PICERNO - PH MAIZZI

FOGGIA PICERNO - PH MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

tuttocalciopuglia.com. Il gol all’esordio non basta a cambiare l’esito della gara. Riccardo Brosco trova la rete nella sua prima presenza in rossonero, ma il Foggia cade in casa contro il Picerno. Al termine del match, il difensore arrivato nel mercato di riparazione dal Pescara ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa.

Avrei fatto a meno del gol pur di avere la vittoria – ha dichiarato –. Sono arrivato con entusiasmo, questa è una piazza super calorosa che dimostra affetto anche in questi momenti. Dobbiamo subito reagire”.

Brosco ha poi sottolineato il lavoro svolto nei primi giorni con il nuovo tecnico: “Nei due allenamenti fatti il mister ha lavorato sui calci piazzati. Serve dare una scossa. Con la mia esperienza penso di poter dare una mano”.

Il difensore rossonero guarda avanti e invita il gruppo a compattarsi: “In questi giorni lavoreremo tutti insieme per cercare di ripartire dalla prossima partita. Dobbiamo fare tutto il possibile per uscire presto da questa situazione e sono convinto che ce la faremo”.

Il Foggia è chiamato ora a una pronta reazione per invertire la rotta e ritrovare punti preziosi in classifica. 

