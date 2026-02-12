Edizione n° 5975

IMPIANTI TERMICI FOGGIA Foggia, controlli sugli impianti termici: tre ordinanze da oltre mille euro ciascuna

Tre ordinanze ingiunzione in un solo giorno per violazioni legate ai controlli sugli impianti termici

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Tre ordinanze ingiunzione in un solo giorno per violazioni legate ai controlli sugli impianti termici. È quanto disposto dal Comune di Foggia l’11 febbraio 2026, con i provvedimenti n. 3, n. 4 e n. 5 firmati dal Settore Ambiente, che prevedono sanzioni da 1.016,27 euro ciascuna nei confronti di tre cittadini.

Le ordinanze fanno riferimento alla violazione dell’Ordinanza Sindacale n. 19/2021 e della Legge Regionale n. 38/2016, che disciplinano gli obblighi di controllo e manutenzione degli impianti termici.

Nel primo caso (ordinanza n. 3/2026), il provvedimento trae origine dal verbale della Polizia Locale, relativo al mancato controllo dell’impianto nel biennio 2020/2021. Le giustificazioni presentate dall’interessato non sono state accolte in quanto riferite ad annualità successive rispetto a quelle contestate. Il dirigente dell’Area Ambiente ha quindi disposto il pagamento di 1.016,27 euro, di cui 1.000 euro per la sanzione amministrativa e 16,27 euro per spese di notifica, da versare entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.

Analoga la situazione per l’ordinanza n. 4/2026, che contestava la mancata regolarizzazione prevista dalla normativa vigente. Anche in questo caso le difese presentate non sono state ritenute fondate dall’amministrazione comunale. L’importo dovuto ammonta a 1.016,27 euro, comprensivo delle spese di procedimento.

Il terzo provvedimento (ordinanza n. 5/2026) riguarda invece il verbale 42/RL/2024, sempre per violazione dell’Ordinanza Sindacale n. 19/2021. Le controdeduzioni prodotte – tra cui documentazione medica e certificazioni – sono state giudicate non pertinenti rispetto al periodo oggetto di accertamento. Anche in questo caso la sanzione complessiva è pari a 1.016,27 euro.

I tre episodi confermano l’attenzione dell’amministrazione comunale sul rispetto degli obblighi relativi alla manutenzione e al controllo degli impianti termici, con l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza energetica e tutela ambientale.

