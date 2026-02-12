Foggia, giovani volontari ripuliscono Piazza Puglia: «Ridiamo profumo di libertà e sicurezza»

FOGGIA – Restituire dignità e vivibilità a uno spazio urbano segnato da anni di incuria. È questo l’obiettivo di un gruppo di giovani foggiani che, armati di buona volontà e senso civico, ha deciso di intervenire spontaneamente per ripulire Piazza Puglia, area cittadina progressivamente scivolata nel degrado.

Un luogo che in passato rappresentava un punto di ritrovo per gli studenti dell’Istituto tecnico industriale “Saverio Altamura”, ma che nel tempo è stato segnato da abbandono e frequentazioni problematiche, diventando una zona percepita come poco sicura dai residenti.

L’impegno dei volontari

Nei giorni scorsi i ragazzi hanno avviato un’azione concreta di recupero dell’area, dedicandosi alla pulizia degli spazi e alla rimozione dei segni più evidenti dell’incuria. Un’iniziativa nata spontaneamente, senza incarichi istituzionali, ma motivata da un forte senso di responsabilità verso la propria città.

L’obiettivo è restituire alla piazza il ruolo di spazio pubblico accogliente, destinato alla socialità e al relax dei cittadini. Tuttavia, i giovani volontari sottolineano come il lavoro necessario per il completo recupero dell’area sia ancora lungo e complesso.

Le criticità da affrontare

Secondo quanto evidenziato dagli stessi promotori dell’iniziativa, Piazza Puglia necessita di interventi strutturali che esulano dalle possibilità del volontariato. Tra le principali problematiche segnalate figurano il ripristino delle aiuole, la manutenzione e sostituzione delle panchine, il rifacimento di muri e marciapiedi deteriorati e, soprattutto, il potenziamento dell’illuminazione, ritenuta fondamentale per migliorare sicurezza e fruibilità della zona.

L’appello alle istituzioni e ai cittadini

I giovani foggiani rivolgono un appello diretto all’amministrazione comunale, chiedendo attenzione e collaborazione alla sindaca Maria Aida Episcopo e agli assessori Giulio De Santis e Alice Amatore. La richiesta è quella di avviare un confronto e programmare interventi concreti per completare il percorso di riqualificazione.

Parallelamente, l’invito è rivolto anche alla cittadinanza e ai residenti della zona, chiamati a partecipare attivamente alla tutela e alla valorizzazione della piazza, contribuendo a mantenere gli spazi puliti e vissuti.

L’iniziativa dei volontari rappresenta così un segnale di partecipazione civica e di amore per il territorio, con la speranza che l’impegno dei giovani possa trasformarsi in un progetto condiviso capace di restituire a Piazza Puglia un volto nuovo, più sicuro e vivibile per l’intera comunità foggiana.

