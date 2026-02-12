Il Comune di Foggia alza il livello di attenzione sul decoro urbano e sulla vivibilità del centro: con ordinanza sindacale n. 4 del 10 febbraio 2026, viene introdotto un pacchetto di divieti e limitazioni per contrastare fenomeni di degrado e “bivacco” nell’area di Porta Arpana, uno dei punti di passaggio più frequentati della città, in prossimità della stazione e delle principali direttrici del centro.

Il provvedimento punta in modo diretto su comportamenti ritenuti critici: non solo la permanenza prolungata e l’occupazione impropria di spazi pubblici, ma anche quelle condotte che, secondo l’ente, finiscono per alimentare situazioni di conflittualità o insicurezza percepita. Nella sostanza l’ordinanza interviene su assembramenti stabili, consumo e abbandono di rifiuti, e su forme di utilizzo “non conforme” di aree e arredi urbani, con l’obiettivo dichiarato di ripristinare condizioni di normalità e rispetto dei luoghi.

Il testo richiama i presupposti normativi che consentono al sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana e tutela della vivibilità, e colloca la misura dentro un quadro più ampio di prevenzione e contrasto a fenomeni di degrado.

Dal punto di vista operativo, l’ordinanza delimita l’area interessata e affida i controlli alle forze di polizia locale, chiamate a verificare il rispetto delle disposizioni e ad applicare le eventuali sanzioni amministrative previste. È un provvedimento “di territorio”: si concentra su un punto specifico della città, segnalato come sensibile, dove la presenza continua di gruppi e il consumo di alcol o il deposito di rifiuti possono trasformare una zona di transito in un luogo di conflitto, soprattutto nelle ore serali.

Non meno importante è l’effetto “segnale”: l’atto intende dare una risposta immediata alle lamentele e alle segnalazioni di residenti e commercianti, che in questi mesi hanno denunciato difficoltà di fruizione e peggioramento del decoro. L’amministrazione, con questa ordinanza, prova quindi a conciliare due esigenze: da un lato il diritto di tutti a vivere gli spazi pubblici, dall’altro la necessità di impedire che alcune aree diventino “zone franche” rispetto alle regole di convivenza.

Resta, come sempre, il nodo dell’efficacia: molto dipenderà da controlli costanti, dalla presenza sul posto e dalla capacità di intervenire non solo con le sanzioni ma anche con azioni di accompagnamento sociale per le situazioni di fragilità. L’ordinanza, infatti, è uno strumento rapido, ma non sostituisce politiche strutturali su disagio e marginalità. Intanto, però, il Comune mette nero su bianco una linea: su Porta Arpana si cambia passo.