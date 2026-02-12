Edizione n° 5975

BALLON D'ESSAI

12 Febbraio 2026 - ore  10:59

12 Febbraio 2026 - ore  12:55

Giandiego Gatta: "Affrontato in Commissione il problema dell'incrementi dei lupi"

GIANDIEGO GATTA Giandiego Gatta: “Affrontato in Commissione il problema dell’incrementi dei lupi”

In Commissione, Giandiego Gatta ha sollevato il tema dell’incremento del numero di lupi in Italia e delle conseguenze sugli allevamenti

Giandiego Gatta: "Affrontato in Commissione il problema dell'incrementi dei lupi"

Giandiego Gatta - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

In Commissione, Giandiego Gatta ha sollevato il tema dell’incremento del numero di lupi in Italia e delle conseguenze sugli allevamenti e sulla sicurezza pubblica. Ha chiesto se il Ministero non ritenga opportuno utilizzare dati aggiornati per la predisposizione del piano dei prelievi, prevedendo una quota emergenziale per gli agricoltori e allevatori costretti ad abbattere i lupi in caso di aggressione al bestiame.

Secondo i dati attuali, il numero di lupi in Italia è il più alto tra i Paesi europei, con una crescita media del 6% annuo in alcune aree. Questo fenomeno comporta problemi di predazione sugli animali allevati e domestici, oltre a rischi per la sicurezza delle persone.

Il Ministero, rispondendo alla sollecitazione, si è dichiarato disponibile a rivedere il tasso massimo di prelievo dei lupi una volta considerati i nuovi dati del monitoraggio ISPRA.

Si tratta di un passo importante per la tutela delle attività zootecniche e della produzione agricola, essenziali per l’economia nazionale.

Lo riporta Giandiego Gatta su Facebook.

1 commenti su "Giandiego Gatta: “Affrontato in Commissione il problema dell’incrementi dei lupi”"

  1. E quello dei cinghiali a chi lo facciamo risolvere, che bivaccano liberamente su strade provinciali e statali, mettendo a rischio la vita di chi circola?.
    A li mu..RT… degli animali…st e protez…ti.

Lascia un commento

