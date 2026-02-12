Giandiego Gatta: "Affrontato in Commissione il problema dell'incrementi dei lupi"

In Commissione, Giandiego Gatta ha sollevato il tema dell’incremento del numero di lupi in Italia e delle conseguenze sugli allevamenti e sulla sicurezza pubblica. Ha chiesto se il Ministero non ritenga opportuno utilizzare dati aggiornati per la predisposizione del piano dei prelievi, prevedendo una quota emergenziale per gli agricoltori e allevatori costretti ad abbattere i lupi in caso di aggressione al bestiame.

Secondo i dati attuali, il numero di lupi in Italia è il più alto tra i Paesi europei, con una crescita media del 6% annuo in alcune aree. Questo fenomeno comporta problemi di predazione sugli animali allevati e domestici, oltre a rischi per la sicurezza delle persone.

Il Ministero, rispondendo alla sollecitazione, si è dichiarato disponibile a rivedere il tasso massimo di prelievo dei lupi una volta considerati i nuovi dati del monitoraggio ISPRA.

Si tratta di un passo importante per la tutela delle attività zootecniche e della produzione agricola, essenziali per l’economia nazionale.

Lo riporta Giandiego Gatta su Facebook.