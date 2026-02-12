FOGGIA – Un sistema che regge con il fiato corto, tra organici ridotti, turni difficili da coprire e un’emergenza che rischia di diventare strutturale. A lanciare l’allarme sulla carenza di medici in provincia di Foggia è il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, Pierluigi De Paolis, che in conferenza stampa ha tracciato un quadro numerico netto: la continuità assistenziale (le ex guardie mediche) è oggi il settore più scoperto, mentre il servizio di emergenza-urgenza 118 appare quello in maggiore sofferenza.

De Paolis ha ricordato come, nei tre ospedali attualmente operativi in provincia – Cerignola, Manfredonia e San Severo – risultino in servizio 520 unità. Un dato che, confrontato con le 890 unità del 2003 (periodo successivo al riordino ospedaliero e alla chiusura dei presidi di San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo e Torremaggiore), fotografa una riduzione di circa 300 sanitari in poco più di vent’anni.

Una contrazione che, secondo l’Ordine, si riflette sulla tenuta complessiva dei reparti e sulla capacità di garantire continuità e qualità dell’assistenza, soprattutto in un territorio ampio e complesso come quello della Capitanata.

Meno drammatica – almeno sul piano complessivo – la situazione dei medici di medicina generale. A fronte di 400 unità previste, risultano operativi 390 professionisti. La carenza, però, non sarebbe distribuita in modo uniforme: le difficoltà maggiori, ha evidenziato De Paolis, riguardano alcuni piccoli comuni del Foggiano, dove la presenza del medico di base è più fragile e le sostituzioni risultano spesso complicate.

Il punto più critico: guardie mediche, in servizio 124 su 260

Il “tasto più dolente”, come lo ha definito lo stesso De Paolis, resta la continuità assistenziale. I numeri parlano da soli: a fronte di 260 medici previsti dalla dotazione organica, quelli effettivamente in servizio sono 124. Praticamente meno della metà.

Una scopertura che incide direttamente sulla risposta ai bisogni sanitari fuori dagli orari degli ambulatori e nei giorni festivi, proprio quando molti cittadini – soprattutto anziani e fragili – si affidano al presidio territoriale più vicino.

Di fronte a un deficit così marcato, il presidente dell’Ordine ha avanzato una possibile ipotesi di riorganizzazione del servizio: «Si potrebbe pensare a un modello h16 anziché h24, in modo da restringere la presenza dei medici alle ore in cui c’è una maggiore richiesta di assistenza». L’idea, ha spiegato, sarebbe anche quella di accorpare i servizi nei comuni più piccoli, collocandoli a distanze più ravvicinate, per rendere sostenibile la copertura con il personale oggi disponibile.

Una proposta che, di fatto, apre un confronto delicato: da una parte la necessità di mantenere presìdi diffusi sul territorio, dall’altra la realtà di organici che non consentono più di garantire l’attuale modello su base capillare e continuativa.

Emergenza 118: 39 medici su 135 previsti

Se la guardia medica è dimezzata, il 118 – stando ai dati illustrati – vive una crisi ancora più profonda. A fronte di 135 sanitari previsti in pianta organica, distribuiti su 21 postazioni mobili e 7 punti di primo intervento, risultano in servizio appena 39 medici. Un gap che rischia di incidere sui tempi di intervento, sulla gestione dei mezzi e, soprattutto, sulla capacità di far fronte alle emergenze reali, in una provincia caratterizzata da grandi distanze e collegamenti non sempre rapidi.

Il messaggio dell’Ordine è chiaro: servono interlocuzione e scelte condivise. «Chiediamo una interlocuzione con la Regione per la condivisione delle problematiche e per poter prospettare insieme delle soluzioni», ha sottolineato De Paolis, chiedendo un tavolo di confronto per affrontare in modo strutturale un’emergenza che non riguarda solo i numeri, ma la qualità e la sicurezza dell’assistenza. Nel suo intervento, De Paolis ha anche richiamato il tema dell’appropriatezza e della gestione delle urgenze. «La nostra Regione, il nostro governatore ha preso in esame soprattutto i codici U (urgenti), ma se sono urgenti hanno più necessità di un intervento in pronto soccorso che di una prescrizione di un medico», ha concluso.

Un passaggio che riporta al cuore del problema: senza personale sufficiente sul territorio e nel 118, il rischio è che la pressione finisca per scaricarsi ulteriormente sui pronto soccorso, già spesso sovraccarichi. E, in un effetto domino, che il sistema sanitario locale perda progressivamente la capacità di garantire risposte tempestive e adeguate, proprio nei momenti in cui serve di più.