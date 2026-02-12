Edizione n° 5975

BALLON D'ESSAI

12 Febbraio 2026 - ore  10:59

CALEMBOUR

12 Febbraio 2026 - ore  12:55

In Capitanata arriva il "ciclone di San Valentino": weekend tra piogge, temporali e vento forte

"CICLONE SAN VALENTINO" In Capitanata arriva il “ciclone di San Valentino”: weekend tra piogge, temporali e vento forte

A fare il punto è il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino, che nelle ultime ore ha delineato l’evoluzione attesa tra la fine della settimana e l’inizio della prossima

Gargano, weekend tra pioggia e schiarite: le previsioni di sabato e domenica

Pioggia - Fonte: ilmeteo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

Un fine settimana dal sapore pienamente invernale è in arrivo sulla Puglia e sulla provincia di Foggia. In occasione del weekend di San Valentino, l’attenzione meteo si concentra su una nuova perturbazione legata al cosiddetto “ciclone di San Valentino”, destinata ad attraversare l’Italia tra sabato e domenica, riportando condizioni di instabilità, rovesci e un deciso rinforzo del vento.

A fare il punto è il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino, che nelle ultime ore ha delineato l’evoluzione attesa tra la fine della settimana e l’inizio della prossima. Dopo giorni segnati da vari passaggi perturbati, venerdì rappresenterà una breve tregua: la perturbazione responsabile dell’aumento dell’instabilità delle ultime ore tenderà ad allontanarsi dalla regione, favorendo il ritorno di schiarite via via più ampie. Il miglioramento, tuttavia, sarà accompagnato da venti di maestrale in rinforzo, con mari che potrebbero presentarsi localmente mossi o molto mossi.

CICLONE SAN VALENTINO, PH SQ
La pausa durerà poco. Secondo le previsioni, già da sabato le condizioni torneranno rapidamente a peggiorare per l’arrivo di un nuovo fronte perturbato collegato al vortice ciclonico che nel weekend attraverserà la Penisola. L’instabilità dovrebbe farsi nuovamente marcata, con piogge diffuse e fenomeni localmente intensi. Non si escludono temporali nel corso della giornata, in particolare sui settori meridionali della regione, con maggior coinvolgimento del Salento. Il quadro sarà completato da un sensibile rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, elemento che potrebbe accentuare la sensazione di maltempo e rendere più difficili gli spostamenti, soprattutto nelle aree esposte.

Domenica il vortice è atteso in transito sul Centro-Sud Italia e continuerà a influenzare la Puglia con nuove fasi instabili. In questa seconda parte del weekend, la disposizione delle correnti tenderà a ruotare dai quadranti settentrionali, favorendo un calo delle temperature. Le massime, in particolare, dovrebbero mantenersi su valori contenuti: nel Foggiano e nel Barese non oltre i 13°C, intorno ai 15°C nel Brindisino e fino a 17°C nel Leccese.

Il miglioramento potrebbe iniziare dalla serata di domenica, quando la perturbazione tenderà ad allontanarsi verso le regioni più meridionali. I fenomeni andrebbero incontro ad attenuazione, con prime schiarite in arrivo da nord. L’avvio della nuova settimana, infatti, viene indicato come più stabile e soleggiato, ma la tregua non dovrebbe essere duratura: già nel corso di lunedì un’ulteriore perturbazione potrebbe determinare un nuovo e graduale peggioramento, con il ritorno delle piogge.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

