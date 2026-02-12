Paura intorno alle 19:30 di questa sera a San Giovanni Rotondo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, un’auto stava percorrendo un tratto in discesa quando un’altra vettura si è immessa da una stradina laterale. Per cause in corso di accertamento, la prima auto avrebbe perso il controllo poco dopo l’incrocio.

Il veicolo si è ribaltato, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, come riporta Radio Manfredonia Centro.