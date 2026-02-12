Edizione n° 5975

Home // Cronaca // Liste d’attesa, l’Ordine dei Medici di Foggia: “Non si superano spremendo un limone già spremuto”

FOGGIA LISTE D'ATTESA Liste d’attesa, l’Ordine dei Medici di Foggia: “Non si superano spremendo un limone già spremuto”

Le interminabili liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici non possono essere attribuite ai medici che prescrivono le prestazioni

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Dott. Pierluigi De Paolis

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Dott. Pierluigi De Paolis - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Le interminabili liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici non possono essere attribuite ai medici che prescrivono le prestazioni. È il messaggio lanciato con forza dal presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Pierluigi De Paolis, nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina nella sede dell’Ordine.

Un incontro voluto per fare chiarezza su un tema che continua a generare malcontento tra i cittadini e per affrontare il momento critico che attraversa la sanità pugliese, con particolare riferimento alla provincia di Foggia.

“Le liste d’attesa non si superano spremendo un limone già spremuto”, ha affermato De Paolis, sottolineando come i professionisti sanitari operino già in condizioni di forte pressione, tra carenze di organico e carichi di lavoro crescenti. Secondo il presidente dell’Ordine, il problema è strutturale e richiede interventi concreti e riforme capaci di rendere il sistema meno farraginoso.

Particolare attenzione è stata riservata alla situazione dei pazienti oncologici, spesso costretti ad affrontare percorsi lunghi e complessi prima di ottenere visite o esami fondamentali per la diagnosi e il trattamento. Una condizione definita “assurda” dal numero uno dell’Ordine, che ha ribadito la necessità di garantire tempi certi soprattutto per le patologie più gravi.

I medici della provincia di Foggia chiedono dunque interventi sostanziali per riorganizzare il sistema sanitario e assicurare ai cittadini il pieno diritto alla salute, evitando di scaricare responsabilità su chi, quotidianamente, opera in prima linea. Lo riporta telesveva.it

