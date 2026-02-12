Manfredonia alla BIT di Milano. La Marca: “Ecco il Piano Strategico della Cultura e del turismo”

MANFREDONIA (FG) – La città sipontina protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, uno dei più importanti appuntamenti del settore a livello nazionale e internazionale. A rappresentare Manfredonia sono stati il sindaco Domenico La Marca e l’assessore al Turismo Francesco Schiavone, impegnati in una serie di incontri con operatori turistici, addetti ai lavori e giornalisti per illustrare il nuovo Piano Strategico del Turismo.

La partecipazione alla manifestazione milanese, secondo l’amministrazione comunale, rappresenta un’opportunità per confrontarsi con le nuove dinamiche del settore, individuare prospettive di sviluppo e rafforzare relazioni con realtà imprenditoriali e istituzionali.

«Essere presenti alla Bit – è stato sottolineato – significa raccontare il territorio e cogliere occasioni di confronto su un comparto fondamentale per la crescita economica e culturale della città».

Una visione territoriale e integrata

Nel corso degli incontri è stata ribadita la necessità di sviluppare il turismo locale all’interno di una visione più ampia, che coinvolga il contesto territoriale, provinciale e regionale. Manfredonia, infatti, può contare su un patrimonio naturalistico, storico e culturale di grande valore, che il Piano Strategico intende mettere a sistema attraverso un progetto organico e condiviso.

L’obiettivo è valorizzare risorse e attrattori turistici, costruendo un’offerta capace di unire contenuti e spazi, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e competitivo.

Verso un turismo esperienziale e sostenibile

Particolare attenzione è stata dedicata al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori contemporanei, sempre più orientati verso esperienze autentiche e meno frenetiche. Un concetto che richiama il pensiero del sociologo Franco Cassano, secondo cui la lentezza rappresenta un valore culturale e sociale capace di restituire significato al tempo e ai luoghi.

In questa direzione, il turismo viene interpretato come occasione per vivere il territorio in modo consapevole, immergendosi nella quotidianità locale e rispettando l’identità delle comunità ospitanti.

Tra le sfide principali individuate dall’amministrazione figurano inoltre il potenziamento delle infrastrutture e lo sviluppo della mobilità sostenibile, elementi ritenuti fondamentali per rendere l’offerta turistica sempre più accessibile e competitiva.

Il ruolo degli eventi e del Carnevale

La presenza alla Bit arriva in un momento significativo per la città, che si prepara a vivere il tradizionale Carnevale di Manfredonia, evento identitario e attrattore turistico di primo piano. L’obiettivo è rafforzare la capacità di promozione del territorio, trasformando la visita dei turisti in una scelta consapevole e duratura.

«La sfida – è stato evidenziato – è fare in modo che Manfredonia non sia solo una tappa occasionale, ma una destinazione esperienziale, capace di accogliere ogni visitatore facendolo sentire parte della comunità».