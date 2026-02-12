MANFREDONIA – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a quattro mandati di arresto europeo emessi dalle Autorità della Repubblica Ceca nei confronti di un cittadino ceco ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia – Gruppo di Manfredonia – nei giorni scorsi hanno appreso della presenza dell’uomo nel territorio provinciale. A seguito di mirate attività investigative, il ricercato è stato individuato e rintracciato nella giornata dell’11 febbraio a Manfredonia.

L’operazione è stata condotta con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha consentito di dare esecuzione ai provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità ceche.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente per le successive procedure previste in materia di cooperazione giudiziaria internazionale.