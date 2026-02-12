Manfredonia. “Il tempo è fermo da tre anni”. La lettera struggente di una figlia al padre morto in un incidente stradale

“Il dolore è ancora enorme, profondo. Tutto sembra ancora surreale.” Così inizia la lettera di una donna di Manfredonia che, tre anni fa, ha visto la sua vita spezzarsi insieme a quella di suo padre, morto in un incidente stradale. Un anniversario che non è solo una ricorrenza, ma una ferita che continua a sanguinare.

Oggi, a tre anni da quella tragedia, Libera affida alle parole il suo ricordo, trasformando il dolore in una testimonianza d’amore che commuove e fa riflettere. “Caro papà, oggi come tre anni fa il tempo è fermo. Eppure anche se per me tutto si è fermato da quando tu non ci sei più, sono passati già 3 anni. Mi manchi tanto e scusa papà se non sono ancora riuscita a superare la tua assenza. Ti penso e ti cerco ogni giorno.”

Parole semplici, dirette, che raccontano un vuoto impossibile da colmare. La nostalgia si intreccia al rimpianto, al desiderio di un ultimo abbraccio: “Cosa darei per riaverti di nuovo qui, per poterti abbracciare ancora. Ti stringerei così forte e ti terrei stretto a me per sempre pur di non perderti ancora.”

Ma la consapevolezza è dura, inevitabile: “La verità papà è che non torni, nessuno può darci te di nuovo. Posso vivere di te nei ricordi e non smetterò mai di ricordarti.” Nel suo messaggio, la figlia ricorda l’uomo che era suo padre: una persona amata da tutti, capace di lasciare “soltanto tanto amore”. Un padre, un fratello, un nonno, uno zio, un amico. Un punto di riferimento per la famiglia e per chiunque lo conoscesse.

Risuona nella lettera anche il suo motto di vita, quasi un insegnamento lasciato in eredità: “Chi va piano va sano e va lontano.” Una frase che oggi assume un significato ancora più amaro, pensando a un destino che non gli ha concesso quel “lontano” che avrebbe meritato. La tragedia che lo ha portato via è una di quelle che si aggiungono alla lunga scia di incidenti stradali che ogni anno spezzano famiglie e comunità. “Eppure il destino ti ha tradito… Fino a quando le leggi non cambieranno nulla cambierà”, scrive Libera, lasciando spazio anche a una riflessione che va oltre il dolore personale: la sicurezza sulle strade resta un tema aperto, urgente, che continua a interrogare istituzioni e cittadini.

Tre anni dopo, il tempo non ha cancellato l’assenza. L’ha resa forse più silenziosa, ma non meno profonda.

La lettera si chiude con una promessa che attraversa il tempo: “Ti voglio bene papà. Tua per sempre.”