Manfredonia in lutto per la scomparsa di Maria Sipontina Pacillo

MANFREDONIA – La comunità sipontina piange la scomparsa di Maria Sipontina Pacillo, venuta a mancare all’età di 64 anni all’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra quanti l’hanno conosciuta e apprezzata nel corso della sua vita.
Le esequie saranno celebrate giovedì 12 febbraio alle ore 16 nella Chiesa parrocchiale di San Camillo de Lellis, dove la comunità potrà stringersi in un momento di preghiera e raccoglimento per l’ultimo saluto.