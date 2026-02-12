Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

LINGOTTINI ORO // Incredibile in Puglia, butta per errore 20 lingottini d’oro: recuperati in discarica
11 Febbraio 2026 - ore  20:31

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia in lutto per la scomparsa di Maria Sipontina Pacillo

MARIA SIPONTINA Manfredonia in lutto per la scomparsa di Maria Sipontina Pacillo

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra quanti l’hanno conosciuta e apprezzata

Manfredonia in lutto per la scomparsa di Maria Sipontina Pacillo

PH DANIELE USATO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – La comunità sipontina piange la scomparsa di Maria Sipontina Pacillo, venuta a mancare all’età di 64 anni all’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra quanti l’hanno conosciuta e apprezzata nel corso della sua vita.

Le esequie saranno celebrate giovedì 12 febbraio alle ore 16 nella Chiesa parrocchiale di San Camillo de Lellis, dove la comunità potrà stringersi in un momento di preghiera e raccoglimento per l’ultimo saluto.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO