Home // Ambiente // Parco dei Monti Dauni, WWF Foggia: “Serve coraggio per fermare il declino”

PARCO MONTI DAUNI Parco dei Monti Dauni, WWF Foggia: “Serve coraggio per fermare il declino”

WWF Foggia esprime sorpresa per la presa di posizione di alcune associazioni venatorie contrarie alla proposta di istituire il Parco Regionale dei Monti Dauni

Parco dei Monti Dauni, WWF Foggia: "Serve coraggio per fermare il declino"

Monti Dauni - Fonte Immagine: turismovieste.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Ambiente // Cronaca //

Il WWF Foggia esprime sorpresa per la presa di posizione di alcune associazioni venatorie contrarie alla proposta di istituire il Parco Regionale dei Monti Dauni. Secondo l’associazione ambientalista, le criticità richiamate nel comunicato – dallo spopolamento alla crisi delle attività tradizionali, fino alle difficoltà economiche delle comunità – non sono conseguenze di un’area protetta che ancora non esiste, ma rappresentano una condizione ormai radicata da decenni nelle aree interne dell’Appennino.

Per il WWF, proprio l’assenza di una strategia strutturata di tutela e valorizzazione ha contribuito all’attuale situazione. Da qui la domanda: perché opporsi a uno strumento che potrebbe offrire risposte concrete?

L’istituzione di un parco, sottolinea l’associazione, non equivale a imporre divieti indiscriminati, bensì a introdurre regole chiare e una visione di sviluppo. In molte realtà italiane, le aree protette si sono rivelate volano di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, hanno favorito la crescita di un turismo sostenibile e distribuito durante tutto l’anno, sostenuto le filiere agricole di qualità e creato nuove opportunità professionali legate alla gestione ambientale, alla ricerca e all’educazione. Strumenti che, secondo il WWF, possono contribuire anche a contrastare lo spopolamento attraverso nuove occasioni di lavoro e presidio del territorio.

I Monti Dauni, evidenzia l’associazione, possiedono un patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale di grande valore, oggi in larga parte non pienamente valorizzato. Un parco, viene ribadito, non rappresenterebbe una limitazione, ma un mezzo per trasformare questo potenziale in opportunità concrete per le comunità locali.

Comprensibile, secondo il WWF, che il mondo venatorio guardi con prudenza a un’area protetta. Tuttavia, se l’obiettivo è davvero la difesa del territorio, l’associazione auspica un impegno più esplicito anche su questioni come la denuncia del bracconaggio, il contrasto alla distruzione degli habitat, la lotta alle discariche abusive e all’abbandono dei rifiuti, la tutela effettiva della fauna e degli ecosistemi. Su questi fronti, viene osservato, troppo spesso si registra silenzio.

Il WWF Foggia ribadisce che le aree protette non sono il problema, ma parte della soluzione, soprattutto per le zone interne che necessitano di una strategia integrata capace di coniugare ambiente, economia locale, turismo responsabile e qualità della vita.

L’invito finale è rivolto a istituzioni, associazioni, categorie produttive e cittadini: superare le paure e avviare un confronto serio sul futuro dei Monti Dauni. Difendere l’attuale situazione significa accettare il declino, e secondo l’associazione non è più tempo di restare immobili.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

