Pericolo monopattini a Foggia: 150 sanzioni in quattro mesi, cresce l'allarme sicurezza

FOGGIA MONOPATTINI Pericolo monopattini a Foggia: 150 sanzioni in quattro mesi, cresce l’allarme sicurezza

Mezzi modificati, omologazioni basse e incidenti in aumento

12 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Incidenti in crescita, monopattini alterati per aumentare la velocità e una percentuale di mezzi non omologati tutt’altro che marginale. Dopo l’ennesimo scontro avvenuto nei giorni scorsi in piazza Giordano, anche in area pedonale, il tema della sicurezza torna al centro del dibattito cittadino.

I numeri forniti dalla Polizia Locale delineano un quadro chiaro. «Nel 2025 abbiamo registrato 39 incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici e già 5 nei primi mesi del 2026. Dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 sono state elevate 150 sanzioni», spiega il comandante Vincenzo Manzo. Dati che confermano come il fenomeno non sia episodico ma strutturale.

Tra le criticità emerse dai controlli, vi è anche l’alterazione dei dispositivi di limitazione della velocità. Alcuni utenti intervengono sui mezzi per superare i limiti consentiti, aumentando in modo significativo il rischio di sinistri, soprattutto nelle aree centrali e pedonali. Non tutti i monopattini, inoltre, risultano pienamente conformi alle prescrizioni normative: la percentuale di mezzi omologati resta bassa rispetto al totale dei controlli effettuati, con conseguenti violazioni che comportano sanzioni amministrative anche rilevanti.

Cosa prevede il Codice della Strada

Negli ultimi anni la normativa è stata progressivamente irrigidita. I monopattini elettrici:

  • non possono circolare sui marciapiedi, salvo deroghe espressamente previste dalla segnaletica;

  • devono rispettare il limite di 20 km/h, ridotto a 6 km/h nelle aree pedonali dove il transito è consentito;

  • possono circolare solo su strade urbane con limite massimo di 50 km/h;

  • devono essere dotati di luci funzionanti e segnalatore acustico;

  • prevedono l’obbligo del casco per tutti i conducenti.

Come ha ricordato l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano, il passaggio nelle zone pedonali «non è lasciato all’interpretazione personale», ma è disciplinato puntualmente dal Codice della Strada e dalla segnaletica locale. In assenza di autorizzazione, il transito costituisce infrazione.

Dai controlli emergono comportamenti ricorrenti: mancato utilizzo del casco, circolazione in aree vietate, velocità superiore ai limiti e utilizzo di mezzi modificati. Le sanzioni variano in base alla gravità e possono aggravarsi in caso di recidiva o di condotte particolarmente pericolose.

L’aumento degli incidenti a Foggia si inserisce in un trend nazionale. Negli ultimi anni si è registrata una crescita costante dei sinistri che coinvolgono monopattini elettrici, con un conseguente incremento degli accessi ai pronto soccorso e dei controlli stradali. Le dinamiche più comuni riguardano collisioni con autovetture agli incroci, cadute autonome per velocità eccessiva o fondo stradale sconnesso e scontri con pedoni nelle aree centrali.

Le fasce d’età più coinvolte sono comprese tra i 16 e i 35 anni. Il monopattino è percepito come mezzo pratico ed economico per brevi spostamenti urbani, ma proprio questa “leggerezza” contribuisce spesso a sottovalutarne i rischi.

Il contrasto al fenomeno non può limitarsi all’inasprimento delle sanzioni. Fondamentali restano controlli mirati nelle zone sensibili, campagne di educazione stradale rivolte ai giovani e un potenziamento delle infrastrutture, con piste ciclabili realmente separate dai flussi pedonali. Un ruolo chiave potrebbe essere svolto anche dalla regolamentazione dei mezzi in sharing, attraverso sistemi di limitazione automatica della velocità nelle aree più frequentate. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra mobilità sostenibile e tutela della sicurezza, in un contesto urbano dove traffico, pedoni e micromobilità condividono spazi sempre più ristretti. Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO