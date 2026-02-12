Un tassello tecnico ma decisivo nei cantieri PNRR: con determinazione dirigenziale n. 297 del 6 febbraio 2026, il Settore V (Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali) del Comune di Manfredonia dispone l’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per l’intervento presso l’edificio scolastico “San Lorenzo Maiorano”, ricompreso nella linea PNRR M4C1 – investimento 3.3.

L’atto ricostruisce il contesto PNRR e richiama le norme nazionali e i passaggi amministrativi: dalla programmazione e dai decreti ministeriali alla catena di atti comunali e regionali. Viene anche riportato che il Comune risulta tra i beneficiari per una spesa complessiva di 3.616.823,06 euro su questo filone, e che sono stati svolti passaggi propedeutici (piano di indagine, progetto esecutivo, validazione, consegna dei lavori).

Il servizio CSE viene affidato ad un professionista con sede a Manfredonia, con ribasso offerto sull’importo a base d’asta; l’atto indica importo ribassato e chiarisce che IVA e cassa si aggiungono come dovute.

Sul piano contabile, la determinazione dà conto della spesa complessiva pari a 47.829,34 euro e della relativa copertura su capitolo indicato, specificando anche il CIG attribuito alla procedura. È un passaggio tipico dei cantieri Next Generation EU: tempi stretti, adempimenti rigorosi, e una filiera di incarichi tecnici che va completata per evitare rallentamenti.