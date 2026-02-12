Edizione n° 5975

BALLON D'ESSAI

MARIA FRANCA FERRERO // Addio a Maria Franca Ferrero, custode discreta della dolcezza italiana
12 Febbraio 2026 - ore  10:59

CALEMBOUR

EVA BRUNO // Addio a Eva Bruno: stroncata a 14 anni da un malore improvviso a scuola
12 Febbraio 2026 - ore  12:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // PNRR scuola “San Lorenzo Maiorano”, Manfredonia: affidato il coordinamento sicurezza (CSE) per 47.829 euro

SCUOLA MANFREDONIA PNRR scuola “San Lorenzo Maiorano”, Manfredonia: affidato il coordinamento sicurezza (CSE) per 47.829 euro

L’atto ricostruisce il contesto PNRR e richiama le norme nazionali e i passaggi amministrativi: dalla programmazione e dai decreti ministeriali alla catena di atti comunali e regionali

Scuola “San Lorenzo Maiorano”, nomine d’urgenza per non fermare il cantiere PNRR

Scuola “San Lorenzo Maiorano” - Fonte Immagine: Facebook, Istituto Comprensivo "Don Milani uno + Maiorano"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un tassello tecnico ma decisivo nei cantieri PNRR: con determinazione dirigenziale n. 297 del 6 febbraio 2026, il Settore V (Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali) del Comune di Manfredonia dispone l’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per l’intervento presso l’edificio scolastico “San Lorenzo Maiorano”, ricompreso nella linea PNRR M4C1 – investimento 3.3.

L’atto ricostruisce il contesto PNRR e richiama le norme nazionali e i passaggi amministrativi: dalla programmazione e dai decreti ministeriali alla catena di atti comunali e regionali. Viene anche riportato che il Comune risulta tra i beneficiari per una spesa complessiva di 3.616.823,06 euro su questo filone, e che sono stati svolti passaggi propedeutici (piano di indagine, progetto esecutivo, validazione, consegna dei lavori).

Il servizio CSE viene affidato ad un professionista con sede a Manfredonia, con ribasso offerto sull’importo a base d’asta; l’atto indica importo ribassato e chiarisce che IVA e cassa si aggiungono come dovute.

Sul piano contabile, la determinazione dà conto della spesa complessiva pari a 47.829,34 euro e della relativa copertura su capitolo indicato, specificando anche il CIG attribuito alla procedura. È un passaggio tipico dei cantieri Next Generation EU: tempi stretti, adempimenti rigorosi, e una filiera di incarichi tecnici che va completata per evitare rallentamenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO