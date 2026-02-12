Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

LINGOTTINI ORO // Incredibile in Puglia, butta per errore 20 lingottini d’oro: recuperati in discarica
11 Febbraio 2026 - ore  20:31

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Prevenzione incendi nelle strutture ricettive: scadenza entro il 31 dicembre 2026

PREVENZIONE INCENDI Prevenzione incendi nelle strutture ricettive: scadenza entro il 31 dicembre 2026

Assoturismo Confesercenti Foggia ricorda a tutte le strutture ricettive che entro il 31 dicembre 2026 dovrà essere completato l’adeguamento agli obblighi di prevenzione incendi

Prevenzione incendi nelle strutture ricettive: scadenza entro il 31 dicembre 2026

Estintore - Fonte Immagine: forniturealberghiereonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Economia // Foggia //

Assoturismo Confesercenti Foggia ricorda a tutte le strutture ricettive che entro il 31 dicembre 2026 dovrà essere completato l’adeguamento agli obblighi di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente.

La scadenza riguarda in particolare le attività turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’art. 2, comma 6-bis, del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

Alla luce della crescente attenzione pubblica sulla sicurezza antincendio, alimentata anche dai recenti eventi di cronaca, è altamente improbabile che vengano concesse ulteriori proroghe dei termini. Le strutture interessate sono quindi invitate a completare tempestivamente tutti gli adempimenti previsti per garantire la sicurezza degli ospiti e la conformità alle norme di legge.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO