Assoturismo Confesercenti Foggia ricorda a tutte le strutture ricettive che entro il 31 dicembre 2026 dovrà essere completato l’adeguamento agli obblighi di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente.

La scadenza riguarda in particolare le attività turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’art. 2, comma 6-bis, del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

Alla luce della crescente attenzione pubblica sulla sicurezza antincendio, alimentata anche dai recenti eventi di cronaca, è altamente improbabile che vengano concesse ulteriori proroghe dei termini. Le strutture interessate sono quindi invitate a completare tempestivamente tutti gli adempimenti previsti per garantire la sicurezza degli ospiti e la conformità alle norme di legge.