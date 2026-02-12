Edizione n° 5975

BALLON D'ESSAI

MARIA FRANCA FERRERO // Addio a Maria Franca Ferrero, custode discreta della dolcezza italiana
12 Febbraio 2026 - ore  10:59

CALEMBOUR

EVA BRUNO // Addio a Eva Bruno: stroncata a 14 anni da un malore improvviso a scuola
12 Febbraio 2026 - ore  12:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Reddito di Dignità 2023, Manfredonia: ok alle indennità di gennaio 2026 e scattano due revoche

RED MANFREDONIA Reddito di Dignità 2023, Manfredonia: ok alle indennità di gennaio 2026 e scattano due revoche

Uno dei passaggi più operativi riguarda l’urgenza di procedere entro un termine comunicato dalla Regione

Manfredonia. Cittadinanza onoraria e Laurentino d'oro: approvato il nuovo regolamento

LOGO COMUNE MANFREDONIA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Con determinazione dirigenziale n. 348 del 12 febbraio 2026, il Settore III (Servizi affari generali ed alla persona – Servizi sociali) del Comune di Manfredonia prende atto delle attività relative al ReD 2023 – Reddito di Dignità, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, e formalizza due punti chiave: pagamento delle indennità di gennaio 2026 e revoca della misura per due beneficiari (identificati tramite codice pratica).

Il documento inquadra l’intervento nel percorso regionale: programmazione FSE+, accordi, piattaforma “Puglia Sociale” e meccanismi di graduatoria e presa in carico. Viene ricordato che per l’Ambito territoriale (Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Zapponeta) furono presentate numerose istanze e che la piattaforma regionale ha gestito istruttorie e graduatorie.

Uno dei passaggi più operativi riguarda l’urgenza di procedere entro un termine comunicato dalla Regione (nota mail) per caricare le disposizioni di pagamento riferite a gennaio 2026, dopo le verifiche previste dall’avviso (monitoraggio dei percorsi, rispetto della partecipazione minima, documentazione agli atti).

Sul fronte revoche, la determinazione specifica che per due codici pratica occorre procedere alla revoca secondo le previsioni dell’avviso e della normativa regionale richiamata; per uno dei casi viene anche evidenziata la conseguenza della mancata ammissione al pagamento dell’indennità riferita a dicembre 2025. La parte economica: l’atto quantifica in 7.500 euro la spesa complessiva per l’indennità di gennaio 2026, elencando i beneficiari ammessi (sempre tramite codice pratica) e l’importo unitario. Inoltre segnala che, dopo questa liquidazione, le risorse disponibili per la misura risultano ancora consistenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO