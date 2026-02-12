Con determinazione dirigenziale n. 348 del 12 febbraio 2026, il Settore III (Servizi affari generali ed alla persona – Servizi sociali) del Comune di Manfredonia prende atto delle attività relative al ReD 2023 – Reddito di Dignità, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, e formalizza due punti chiave: pagamento delle indennità di gennaio 2026 e revoca della misura per due beneficiari (identificati tramite codice pratica).

Il documento inquadra l’intervento nel percorso regionale: programmazione FSE+, accordi, piattaforma “Puglia Sociale” e meccanismi di graduatoria e presa in carico. Viene ricordato che per l’Ambito territoriale (Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Zapponeta) furono presentate numerose istanze e che la piattaforma regionale ha gestito istruttorie e graduatorie.

Uno dei passaggi più operativi riguarda l’urgenza di procedere entro un termine comunicato dalla Regione (nota mail) per caricare le disposizioni di pagamento riferite a gennaio 2026, dopo le verifiche previste dall’avviso (monitoraggio dei percorsi, rispetto della partecipazione minima, documentazione agli atti).

Sul fronte revoche, la determinazione specifica che per due codici pratica occorre procedere alla revoca secondo le previsioni dell’avviso e della normativa regionale richiamata; per uno dei casi viene anche evidenziata la conseguenza della mancata ammissione al pagamento dell’indennità riferita a dicembre 2025. La parte economica: l’atto quantifica in 7.500 euro la spesa complessiva per l’indennità di gennaio 2026, elencando i beneficiari ammessi (sempre tramite codice pratica) e l’importo unitario. Inoltre segnala che, dopo questa liquidazione, le risorse disponibili per la misura risultano ancora consistenti.