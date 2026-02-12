Rosa Pensa verso il ruolo di procuratore aggiunto di Foggia

FOGGIA – Rosa Pensa verso la nomina a procuratore aggiunto della Procura di Foggia. Nella seduta di oggi, giovedì 12 febbraio, la Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato all’unanimità di proporre al plenum la sua designazione per l’incarico.

La decisione rappresenta un passaggio formale importante: sarà ora il plenum del Csm a esprimersi in via definitiva sul conferimento dell’ufficio semidirettivo.

Magistrata di lunga esperienza, nata a Bari il 6 aprile 1964, Rosa Pensa è stata consigliera della Corte d’Appello di Bari, sezione Lavoro. Nel 2019 è stata nominata presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Foggia, incarico che ha consolidato il suo percorso professionale nel distretto.

Le recenti deliberazioni della Quinta Commissione rientrano nel quadro più ampio delle proposte relative al conferimento di uffici direttivi e semidirettivi. Nella seduta del 29 gennaio, sempre all’unanimità, è stato proposto il giudice del Tribunale di Foggia Antonio Buccaro per il ruolo di presidente di sezione del Tribunale di Pescara. Il 15 gennaio, invece, la Commissione aveva indicato Beatrice Notarnicola quale successore alla presidenza del Tribunale di Foggia di Sebastiano Luigi Gentile, collocato in pensione l’8 agosto 2025.

Ora l’attenzione è rivolta alla decisione del plenum, chiamato a confermare la proposta per Rosa Pensa, che andrebbe così a ricoprire il ruolo di procuratore aggiunto nel capoluogo dauno. Lo riporta foggiatoday.it.