Scoperto deposito illegale di medicinali

Un deposito abusivo di farmaci importati illegalmente dall’estero è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli nel quartiere Soccavo. L’operazione, condotta nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo commerciale e professionale, ha portato al sequestro di oltre 191.000 dosi di tossina botulinica e 73.000 millilitri di creme anestetiche, destinate al mercato nero. Denunciato il presunto responsabile.

L’attività illecita veniva svolta all’interno di un garage multipiano privo di autorizzazioni commerciali e sanitarie, utilizzato da un cittadino italiano per lo stoccaggio di medicinali provenienti da Paesi extra UE. I prodotti risultavano formalmente destinati a soggetti inesistenti e venivano introdotti in Italia tramite corrieri privati, aggirando i controlli doganali e sanitari e i canali ufficiali di distribuzione.

All’interno del deposito, allestito con frigoriferi domestici, i finanzieri hanno rinvenuto migliaia di confezioni di farmaci a base di tossina botulinica di tipo A, oltre a medicinali anestetici privi delle necessarie indicazioni sanitarie e senza etichettatura conforme alle norme terapeutiche previste. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche etichette in lingua greca, rotoli di nastro adesivo con sigilli di garanzia per il confezionamento, apparecchiature informatiche e telefoni utilizzati per la vendita online.

Secondo quanto stimato dagli investigatori, i medicinali – destinati esclusivamente all’uso ospedaliero e commercializzabili solo da soggetti autorizzati – avrebbero potuto generare proventi superiori a 500.000 euro se immessi sul mercato parallelo, con un danno economico per l’erario.

I prodotti, inoltre, avrebbero alimentato la rete di centri estetici non autorizzati a effettuare trattamenti sanitari, con gravi rischi per la salute pubblica, considerata la possibile non conformità dei farmaci e l’assenza di controlli.

L’uomo ritenuto organizzatore del traffico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli con le accuse di ricettazione, esercizio abusivo della professione, commercio di sostanze tossiche pericolose per la salute pubblica e importazione e distribuzione illecita di medicinali.

Le contestazioni mosse rientrano nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario e potrà dirsi definitiva solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.