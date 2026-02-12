Edizione n° 5974

Home // Cronaca // Sequestrate 18 tonnellate di olio spacciato per extravergine: denunciato imprenditore

OLIO EXTRAVERGINE Sequestrate 18 tonnellate di olio spacciato per extravergine: denunciato imprenditore

Oltre 18 tonnellate di olio falsamente dichiarato "extravergine" sono state sequestrate nel porto commerciale di Salerno

Sequestrate 18 tonnellate di olio spacciato per extravergine: denunciato imprenditore

Sequestrate 18 tonnellate di olio spacciato per extravergine

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Oltre 18 tonnellate di olio falsamente dichiarato “extravergine” sono state sequestrate nel porto commerciale di Salerno nell’ambito di un’operazione congiunta condotta dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’intervento rientra nelle attività di controllo sui flussi di import ed export di olio d’oliva promosse dalla Cabina di Regia istituita dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Al centro dell’operazione un container contenente 18.100 chilogrammi di olio, per un valore stimato di circa 80.000 euro, destinato al mercato estero, in particolare al Canada.

Le verifiche sono scattate dopo l’attivazione di uno specifico profilo di rischio sul carico. Gli accertamenti, supportati anche da analisi di laboratorio, hanno evidenziato che il prodotto, etichettato e fatturato come olio extravergine di oliva, era in realtà olio di oliva “vergine”, di qualità inferiore rispetto a quanto dichiarato.

Sequestrate 18 tonnellate di olio spacciato per extravergine

Ulteriori irregolarità hanno riguardato l’indicazione dell’origine. Sulle confezioni compariva la dicitura “origine UE”, ma l’olio risultava ottenuto da miscele di prodotto proveniente sia da Paesi dell’Unione Europea sia da Paesi extra UE. Per questa violazione è stata contestata una sanzione amministrativa di 4.000 euro.

Il titolare di un’azienda olearia abruzzese è stato denunciato alla Procura della Repubblica per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e falsità ideologica in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria ha convalidato il sequestro del carico.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO