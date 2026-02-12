Edizione n° 5975

12 Febbraio 2026 - ore  10:59

12 Febbraio 2026 - ore  12:55

Home // Cronaca // Terremoto nel Foggiano, scossa di magnitudo 2.7 a San Marco in Lamis: nessun danno

TERREMOTO GARGANO Terremoto nel Foggiano, scossa di magnitudo 2.7 a San Marco in Lamis: nessun danno

Secondo i dati di monitoraggio sismico, il sisma si è verificato a una profondità di 18 chilometri, rientrando nella categoria degli eventi di lieve entità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Febbraio 2026
Cronaca // Gargano //

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle ore 21:04 con epicentro a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Secondo i dati di monitoraggio sismico, il sisma si è verificato a una profondità di 18 chilometri, rientrando nella categoria degli eventi di lieve entità. Data la magnitudo contenuta, la scossa potrebbe essere stata percepita in modo leggero dalla popolazione, in particolare ai piani alti delle abitazioni. Al momento non risultano danni a persone o edifici, né sono state segnalate situazioni di emergenza.

Il territorio del Gargano e dell’area settentrionale della Puglia è caratterizzato da una moderata attività sismica. Episodi di questa intensità rientrano nella normale dinamica geologica della zona e vengono costantemente monitorati dagli enti preposti.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

