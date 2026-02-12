Video del Pd con Constantini e Mosaner per il no al referendum, scoppia la polemica

È stato rimosso dai profili social del Partito Democratico il video che mostrava gli azzurri del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglie olimpiche tra Pechino 2022 e Milano Cortina, utilizzato per promuovere il no al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. La decisione è arrivata dopo una serie di reazioni critiche e prese di distanza da parte delle istituzioni sportive e degli stessi atleti.

A intervenire per primo è stato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha espresso sorpresa e disappunto per l’utilizzo delle immagini: ha dichiarato di essere rimasto sbalordito dall’uso di atleti in attività per sostenere una scelta politica, sottolineando di voler chiarire se gli sportivi fossero stati informati o coinvolti.

Ancora più netta la posizione di Amos Mosaner, che ha precisato di non essere stato informato né di aver autorizzato l’associazione della propria immagine a messaggi di natura politica. L’azzurro ha chiesto la rimozione immediata delle immagini che lo ritraggono, ribadendo che il suo impegno è esclusivamente sportivo e legato ai valori olimpici, lontano da qualsiasi iniziativa partitica.

Anche la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha preso ufficialmente le distanze dall’iniziativa. Il presidente Andrea Gios ha chiarito che la Federazione è completamente estranea alla vicenda e non è stata coinvolta in alcun modo, definendo inopportuno e non condivisibile l’uso delle immagini degli atleti per finalità politiche. Nella nota si ribadisce che lo sport deve restare autonomo e non essere oggetto di strumentalizzazioni.

Di fronte alle polemiche, il Partito Democratico ha diffuso una comunicazione in cui spiega che il contenuto faceva ricorso al linguaggio dei meme, con intento ironico, e che non vi era alcuna volontà di attribuire agli atleti una posizione politica o di strumentalizzare le loro imprese sportive. Il partito ha aggiunto di aver provveduto alla rimozione del video non appena ricevuta la richiesta di Mosaner e Constantini, riconoscendo che il post poteva prestarsi a fraintendimenti.

La vicenda riaccende il dibattito sul rapporto tra sport e politica, con le istituzioni sportive che ribadiscono la necessità di mantenere una netta separazione tra competizioni agonistiche e campagne di parte.

Lo riporta ansa.it.