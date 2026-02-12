Il Comune di Vieste chiude un passaggio atteso dalle famiglie: con determinazione dirigenziale n. 144 del 12 febbraio 2026, firmata dal responsabile del procedimento (Settore amministrativo – Servizi sociali, istruzione e sport), viene approvata la graduatoria definitiva relativa all’“ampliamento 60” per l’accesso al servizio asilo nido comunale.

Dal testo dell’atto emerge una sequenza amministrativa precisa: l’amministrazione richiama le fasi istruttorie, le domande presentate e i criteri utilizzati per arrivare alla composizione dell’elenco definitivo. La graduatoria viene indicata come “definitiva” dopo l’esame delle istanze e degli eventuali aggiustamenti/integrazioni richiesti nella fase di verifica.

Il punto sostanziale è l’effetto concreto dell’atto: l’approvazione dell’elenco consente di procedere con le fasi successive (convocazioni, formalizzazione dell’iscrizione, eventuali scorrimenti) in base ai posti disponibili e alle priorità stabilite dal regolamento comunale e dagli atti richiamati in premessa. Per le famiglie significa, di fatto, passare dalla fase di attesa alla fase operativa: sapere se si rientra tra gli ammessi e, in caso contrario, in quale posizione ci si colloca in prospettiva di possibili scorrimenti.

La misura “ampliamento 60” fa pensare a un incremento dei posti o a una specifica finestra di potenziamento del servizio: un dettaglio importante, perché l’asilo nido è uno dei servizi più richiesti e, spesso, la disponibilità di posti determina scelte organizzative di molte famiglie (lavoro, tempi di cura, spese).