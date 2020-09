Manfredonia, sanzioni a comandanti pescherecci

Manfredonia – I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Manfredonia,all’esito di specifici controlli, hanno sequestrato una autovettura e due autocarri sprovvisti di copertura assicurativa, gasolio agevolato; individuato tre lavoratori irregolari, segnalato ai fini amministrativi: i comandanti di due pescherecci per violazioni al codice della navigazione; una persona per l’illecito utilizzo di gasolio agevolato; tre commercianti, sorpresi con prodotti ittici privio della documentazione sanitaria e delle attestazioni di tracciabilità del prodotto; i conducenti di tre automezzi per mancanza di assicurazione.