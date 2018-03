Lavoro, Fornero: riforma ammortizzatori a regime nel 2015

Di:

Roma – L’OBIETTIVO del Governo è quello di arrivare a una riduzione strutturale stabile dei livelli di disoccupazione e portare il tasso al 4-5%. E’ stato il ministro del Lavoro, a quanto si apprende, a dare l’indicazione alle parti sociali aprendo l’incontro tra governo e parti sociali.Al centro del tavolo la. Per i sindacati siedono i leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, mentre Confindustria è rappresentata dal presidente di viale dell’Astronomia. Fornero, a quanto si apprende, ha spiegato la proposta del governo relativamente al capitolo delle tipologie contrattuali di ingresso sul mercato: nessun contratto unico ma un “contratto dominante” che privilegi la forma di ingresso dell’apprendistato a tempo indeterminato.Per quello che riguarda invece il contratto a tempo determinato, il ministro avrebbe ribadito alle parti sociali che questa forma contrattuale “dovrà costare un po’ di più”. Fornero dà anche il timing del confronto. Secondo il ministro questa è la settimana decisiva per la definizione dell’accordo. Insieme al premier Monti, infatti, Fornero intenderebbe chiudere la partita tra il 21 e il 23 marzo. Il governo, avrebbe osservato, “ha sempre lavorato per l’accordo con le parti sociali”. “Per questa prospettiva lavoriamo in questa ultima fase”, avrebbe detto ancora.Quanto alla riforma degli ammortizzatori sociali, questa sarà avviata nel 2012 e andrà a regime nel 2015. Sarà dunque ‘accorciato’ il periodo di transizione della riforma e del cambio di sistema degli ammortizzatori. La riforma “sarà incentrata sulla nascita della assicurazione sociale per l’impiego”: così il ministro ha spiegato, a quanto si apprende, la nuova “forma di tutela e di sostegno al reimpiego”. L’intervento del governo resterà, avrebbe garantito Fornero, “al di fuori dei capitoli di spesa sociale”. Mentre la cassa integrazione straordinaria non scomparirà; sarà però eliminata la causale per cessazione di attività.A proposito della trattativa in corso sulla riforma del lavoro, il leader della Cisl Raffaele Bonanni, ha spiegato che “all’accordo separato non è interessato nessuno, né il governo né le parti sociali. Al punto in cui siamo, con un’Italia che non ha più ossigeno, spero, credo, che nessuno abbia voglia di non prendersi le proprie responsabiltà”. “Io penso – ha osservato da parte sua il segretario generale Uil– che quando si concluderà la trattativa presumibilmente questa settimana per molte persone ci sarà una delusione se avevano alte aspettative. Si accorgeranno che le nuove regole del mercato del lavoro non avranno nulla di rivoluzionario”.Fonte ADNKRONOS