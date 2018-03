Di:



Lorenzo Nicastro, ha incontrato il Sindaco di Brindisi, Mimmo Consales per un confronto diretto rispetto alla vicenda del conferimento dei rifiuti dell’ex bacino BA5, sotto forma di sottovaglio biostabilizzato, presso la discarica di Brindisi.



Nel corso dell’incontro il sindaco di Brindisi ha manifestato una serie di perplessità relative al conferimento, rispetto ai tempi ed alle modalità dello stesso, facendosi portavoce del disagio dei cittadini rispetto all’accresciuto traffico nei pressi della discarica di contrada Autigno. “Al sindaco Consales, col quale abbiamo convenuto sul principio di unità territoriale della Regione rispetto al tema della gestione e del conferimento dei rifiuti – dichiara Nicastro al termine dell’incontro – ho assicurato il mio impegno personale e della struttura tecnica regionale affinché si possa ridurre al minimo il disagio rispetto al conferimento a Brindisi. Ho tenuto a sottolineare anche che continuiamo a lavorare, rapportandoci con i magistrati procedenti, al fine di individuare un percorso, per quanto la via sia stretta, che permetta di recuperare il sito di Conversano”.



“Ho apprezzato – conclude Nicastro –, pur su piani differenti e con la legittima volontà da parte del sindaco di tutelare i cittadini di Brindisi, la capacità di Consales di essere uomo delle istituzioni. Il confronto è stato franco ma corretto”. Ampliando il confronto si è parlato anche di raccolta differenziata con particolare riferimento alla realtà cittadina amministrata da Consales per la quale l’Assessore Nicastro, con l’aiuto dei tecnici dell’Assessorato, ha manifestato ampia disponibilità di collaborazione al fine di migliorare le performance.





Redazione Stato Discarica, Nicastro incontra sindaco Consales ultima modifica: da Brindisi – QUESTO pomeriggio l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia,, ha incontrato il Sindaco di Brindisi,per un confronto diretto rispetto alla, sotto forma di sottovaglio biostabilizzato, presso la discarica di Brindisi.Nel corso dell’incontro il sindaco di Brindisi ha manifestato una serie di perplessità relative al conferimento, rispetto ai tempi ed alle modalità dello stesso, facendosi portavoce del disagio dei cittadini rispetto all’accresciuto traffico nei pressi della. “Al sindaco Consales, col quale abbiamo convenuto sul principio di unità territoriale della Regione rispetto al tema della gestione e del conferimento dei rifiuti – dichiara Nicastro al termine dell’incontro – ho assicurato il mio impegno personale e della struttura tecnica regionale affinché si possa ridurre al minimo il disagio rispetto al conferimento a Brindisi.rapportandoci con i magistrati procedenti, al fine di individuare un percorso, per quanto la via sia stretta, che permetta di recuperare il sito di Conversano”.“Ho apprezzato – conclude Nicastro –, pur su piani differenti e con la legittima volontà da parte del sindaco di tutelare i cittadini di Brindisi, la capacità di Consales di essere uomo delle istituzioni. I. Ampliando il confronto si è parlato anche di raccolta differenziata con particolare riferimento alla realtà cittadina amministrata da Consales per la quale l’Assessore, con l’aiuto dei tecnici dell’Assessorato, ha manifestato ampia disponibilità di collaborazione al fine di migliorare le performance.Redazione Stato

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.