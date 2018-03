Manfredonia, Basket, Angel contro Castellaneta

Di:

Manfredonia – Ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C Puglia di Basket e interessante sfida in programma domenica prossima al PalaDante. Una giornata di campionato un po’ ‘anomala’, caratterizzata come è dai ben 4 anticipi (su 7 match complessivi) che si giocheranno sabato.

La Webbin Manfredonia, dal canto suo, attende l’arrivo del Valentino Bk Castellaneta. Palla a due domenica 15 marzo alle 19 in punto, arbitreranno il match i sigg.: Donato Davide Nonna di Casamassima (primo arbitro) e Francesco Menelao di Mola di Bari (secondo arbitro).

Archiviata l’importante vittoria di domenica scorsa sulla Sunshine Vieste, i ragazzi di Coach Ciociola da martedì sono concentrati sull’importante match in programma domenica al PalaDante, una gara che si preannuncia insidiosa e dal pronostico difficile. Il Valentino Bk Castellaneta è attualmente posizionato a metà classifica, a soli 4 punti di distacco dalla Webbin, saldamente ancorata ai vertici.

“Quella con Valentino Castellaneta non è mai una partita facile – ha commentato Domenico Marasco, Dirigente Responsabile Webbin Angel Manfredonia – posto che nessuna partita e nessun avversario di questo campionato, come abbiamo sempre detto, sono da sottovalutare. All’andata ci hanno battuto e, d’altro canto, il PalaTifo non è mai stato un palazzetto facile. Ma sono fiducioso che domenica il pubblico del PalaDante saprà fornire il giusto sostegno ai nostri ragazzi, in un match che non è di facile pronostico, ma che sarà sicuramente appassionante e avvincente”.

Non resta quindi che dare appuntamento a domenica, ore 19 in punto, al PalaDante. Aggiornamenti e istantanee dal match già a partire dalle ore 18.15 sulla pagina Facebook ufficiale della Giuseppe Angel: www.facebook.com/BasketAngelManfredonia.

GLI ALTRI MATCH DEL TURNO

14/03 Olimpica Cerignola vs Invicta Brindisi vs h. 18,00

14/03 Nuova Cest. Barletta vs Libertas Altamura vs h. 20,00

14/03 New Basket Lecce vs Tecnoswitch Ruvo di P. vs h. 17,00

14/03 Angiulli Bari vs Basket Fasano h. 19,00

15/03 MurgiaBasket Santeramo vs Diamond Foggia h. 18,30

15/03 Adria Bari vs Sunshine Vieste h. 18,00

CLASSIFICA SERIE C PUGLIA

Olimpica Cerignola 32

Diamond Foggia 30

Webbin Angel Manfredonia 28

Sunshine Vieste 26

Adria Bari 26

Valentino Bk Castellaneta 24

Invicta Brindisi 22

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22

Libertas Altamura 22

Basket Fasano 20

New Basket Lecce 18

MurgiaBasket Santeramo 4

Angiulli Bari 4

Nuova Cestistica Barletta 2

Area Comunicazione Basket Giuseppe Angel Manfredonia