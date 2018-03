L'allenatore Pioli (ph: cdn.tuttosport.com)

L’Inter vince lo scontro diretto contro l’Atalanta e la scavalca in classifica, collocandosi al quarto posto in attesa della gara della Lazio di domani. Punteggio molto largo (7-1) e gara decisa nel giro di 17′ del primo tempo, quando l’Inter realizza 5 gol. Tre li fa Icardi (17′, 23′ e 26′), due Banega (31′ e 34′). Nel finale di frazione Freuler dal limite accorcia le distanze, ma nella ripresa i padroni di casa arrotondano il risultato con il primo gol a San Siro di Gagliardini (destro sotto la traversa al 52′) e ancora con Banega (punizione al 68′). L’Inter dilaga sull’Atalanta ultima modifica: da

