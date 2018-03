Furto in concorso, arrestati padre e figlio minore a Foggia

Di:

Foggia. Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della locale Questura hanno tratto in arresto il pregiudicato – già sottoposto all’obbligo di firma – D.R.T. , foggiano, classe 1982 e denunciato il figlio minorenne per furto in concorso e danneggiamento.

I fatti

Alle ore 02.20 circa del 11 marzo 2018, gli agenti, su richiesta della Centrale Operativa, sono giunti in via Roccantonio Francesco D’Amelio per segnalazione di furto in atto all’interno di alcuni box; nell’immediatezza due operatori sono scesi nel piano interrato mentre altri due hanno presidiato le uscite dei portoni. Subito si è riscontrata l’effrazione del comando elettronico di apertura di un box la cui serranda era rimasta chiusa, ulteriore ispezione ha permesso di verificare che sulla rampa di risalita erano state abbandonate in terra due biciclette e tre latte contenenti olio per uso alimentare sottratti da uno dei box. I due rei, accortisi dell’intervento della Polizia, hanno cercato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati dagli agenti rimasti a sorvegliare i portoni. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire due cacciaviti e le chiavi di un Fiat Ducato parcheggiato in via d’Amelio con targhe radiate e per il quale era stata prodotta denuncia di perdita di possesso nel 2015; tutto è stato sottoposto a sequestro.

La successiva visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza dello stabile ha permesso di ricostruire la dinamica del furto evidenziando che nell’asportare le biciclette i ladri hanno danneggiato l’auto Nissan Micra presente nel box.

I malviventi , sprovvisti di documenti ,sono stati identificati mediante rilievi fotodattiloscopici e sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica per gli atti di competenza.

Il D.R.T. è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia ; mentre il minorenne è stato denunciato in stato di libertà a disposizione del Tribunale per i Minori di Bari.

Anche questa volta la collaborazione del cittadino che ha segnalato il furto in atto ha permesso il tempestivo intervento della Polizia di Stato che, con elevata professionalità , ha assicurato i rei alla giustizia e recuperato la refurtiva.

Redazione StatoQuotidiano.it