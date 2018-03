L’abito delle Stimmate di Padre Pio a Manfredonia (Ftgallery)

PH ANTONIO TROIANO - MANFREDONIA, 12 MARZO 2018

Manfredonia, 12 marzo 2018. Centenario della Stimmatizzazione di San Pio da Pietrelcina: Manfredonia prima tappa ieri, 11 marzo 2018, della “Peregrinatio del Saio delle Stimmate”. Come riportato dagli organizzatori (fonte: teleradiopadrepio), “Il saio è lo stesso che indossò Padre Pio da Pietrelcina il 20 settembre 1918″. Ad accompagnare l’abito di Padre Pio è stato il team dell’animazione giovanile vocazionale del Santuario di san Giovanni Rotondo, composto da sei frati cappuccini. Il saio, dopo l’arrivo in piazza Diomede, è stato portato in processione davanti a Palazzo San Domenico”.

I giovani della pastorale giovanile della diocesi di Marfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo guidati dal responsabile don Salvatore Miscio, hanno realizzato un flashmob sulle note della canzone vincitrice di Sanremo “Non mi avete fatto niente“. fotogallery ANTONIO TROIANO































