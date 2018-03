M5S Manfredonia “Politiche: 14.800 voti pari al 48,21%: GRAZIE”

Di:

Manfredonia, 12 marzo 2018. Attraverso una nota stampa, il Movimento 5 Stelle ”ringrazia i cittadini di Manfredonia per lo strepitoso risultato elettorale -14800 voti, pari al 48,21% – chiara indicazione di una forte volontà di cambiamento in campo nazionale e locale. A breve verrà organizzato un incontro per ringraziare la cittadinanza della fiducia accordata, che non tradiremo”.

MOVIMENTO 5 STELLE MANFREDONIA