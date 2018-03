Manfredonia, “Cambio maglia: scortesia nella boutique. Conoscete il Codice del Consumo?”

Di:

”Gentile Redazione di Stato Quotidiano, scrivo per rendere noto uno spiacevole episodio accadutomi in un’attività di Manfredonia.

Nella stessa ho acquistato di recente un capo d’abbigliamento, una maglia per essere precisi. Purtroppo recatami a casa ho riscontrato un difetto nella parte posteriore che rendeva non indossabile il capo stesso. Nel pomeriggio successivo sono ritornata presso il suddetto esercizio per chiedere la sostituzione della maglia (che recava ancora intatto il cartellino) ovviamente munita di scontrino fiscale. Ebbene, alla mia cortese e legittima richiesta è seguito un secco e arrogante rifiuto da parte del personale e delle commesse. Costoro sostenevano che la constatazione del difetto sarebbe dovuta avvenire al momento dell’acquisto per poter far valere il diritto alla sostituzione.

A questo punto è iniziato una sorta di braccio di ferro tra me e le commesse, le quali non solo si rifiutavano di sostituirmi un capo difettoso ma, di fronte alla clientela in evidente imbarazzo, si permettevano prima di ignorarmi completamente e successivamente di sbeffeggiarmi, facendo assurde e avvilenti allusioni sul presunto valore irrisorio del capo per cui io stavo reclamando. Tutto questo indecoroso teatrino si è protratto per circa mezz’ora, durante la quale sono stata costretta a restare piantata all’interno del negozio, nonostante avessi altro da fare. Durante questo arco di tempo, in cui avevo chiaramente fatto capire che non sarei andata via se non mi avessero cambiato il capo difettato, è stato tutto un susseguirsi di battutine sarcastiche riferite ad un presunto danno provocato da me, illazioni sul fatto che io avessi utilizzato il capo (nonostante questo avesse ben evidente ancora il suo cartellino!) e vaghe minacce di chiamare le forze dell’ordine nel caso in cui non fossi uscita dal negozio: “Questa vuole restare con noi qua dentro fino alla chiusura del negozio”, “tutto questo per un capo da ..!”.

Di fronte a tanta maleducazione e arroganza ho fatto notare che la questione era profondamente legata ad un principio e un diritto, oltre che a tutte le considerazioni relative al valore del denaro, visto e considerato che 7,90 euro per quanto considerabili una cifra irrisoria non si trovano nella spazzatura ma si lavorano e si guadagnano. Alla fine vedendomi irremovibile una delle commesse si è degnata di dirmi che una maglia uguale da darmi come sostituzione non era disponibile. A quel punto, di mia iniziativa, ho scelto una gonna, anche se di valore inferiore, nell’indifferenza più totale da parte loro che infine sono state costrette ad accettare di darmi in cambio, facendo passare il tutto come se mi stessero facendo un favore e che non potevano restituirmi l’euro di differenza.

Alla fine sono uscita dal negozio molto avvilita e amareggiata per quello che sono stata costretta a fare per far valere un mio diritto. A questo punto siamo arrivati? A trattare la clientela, peraltro abituale come nel mio caso, come carta straccia e a constatare quanta poca importanza venga data al valore del denaro quando è quello del cliente? Spero che questa mia testimonianza possa essere utile, sia per informare i consumatori, spesso inconsapevoli dei propri diritti, sia per sottolineare un diffuso atteggiamento nella nostra città a trattare la clientela, mi duole dirlo, con una certa maleducazione e supponenza. Tra i requisiti fondamentali per un commerciante dovrebbero esserci prima di tutto la disponibilità, il rispetto e sopratutto l’educazione, questa sconosciuta, specie quando un cliente ha palesemente ragione.

Nello specifico caso oltre alla cafonaggine del personale è sorprendente la non conoscenza di una materia che dovrebbero conoscere molto bene o che fanno finta di non conoscere.

Infatti l’art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) recita:

1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

La responsabilità del venditore permane per due anni.

Art. 132 Codice del Consumo: 1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Dunque, la legge consente al consumatore che abbia acquistato un prodotto difettoso di chiedere, a sua insindacabile scelta, al venditore, ovvero all’esercizio commerciale dove ha acquistato il bene, di ripararlo o sostituirlo.

Unico limite temporale all’esercizio del diritto per richiedere la sostituzione del prodotto guasto è: 2 mesi dalla scoperta del vizio.

L’art. 132 (co. 2) afferma: Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

Una ultima considerazione: la consapevolezza da parte di un commerciante di godere di una larga e assidua clientela non può assolutamente giustificare atteggiamenti irrispettosi e maleducati o ragionamenti tipo “tanto se perdiamo questa cliente rompiscatole chi se ne frega”.

In fede, una cittadina di Manfredonia