Manfredonia. Corso di Formazione Politica CIVILIS

Di:

Manfredonia. La CIVILIS Confederazione Europea, Ente Nazionale di Promozione Sociale, attiva dal 1991, offre da 4 Aprile 2018 a 40 ragazzi/e di età compresa tra i 18 e i 28 anni dall’inizio del corso, la straordinaria possibilità di partecipare ad un corso di formazione politica in modo totalmente gratuito: solo con il contributo d’iscrizione per copertura assicurativa e tesseramento dei partecipanti per l’intero corso, infatti, interamente coperto da erogazioni liberali e donazioni. Ai ragazzi sarà inoltre offerta la possibilità di usufruire non soltanto di lezioni frontali ma anche di visite ad organi e istituzioni locali e nazionali.

Il corso è affidato ad oltre 20 docenti di profilo nazionale e si articola in più parti, così da permettere a ciascun ragazzo di acquisire un bagaglio di conoscenze e competenze variegate, frutto di studio ma anche di esercitazioni in aula ed importanti momenti di confronto. Il tassello principale è quello costituito dai moduli formativi, ossia lezioni su macrotemi quali Unione Europea, Costituzione e pubblica amministrazione, economia italiana e internazionale, innovazione, società e comunicazione, elezioni Comunali, regionali e Governative.

Per chi fosse interessato a candidarsi, l’unico requisito è quello dell’età. Se la fascia è quella giusta, basta andare alla Segreteria Nazionale CIVILIS via Delle Cisterne,38 tel. 0884538914, in Manfredonia e compilare la richiesta, oltre ai classici dati sul percorso formativo, l’invio di un video di un minuto in cui il candidato si presenti e spieghi le ragioni per cui vorrebbe avere l’opportunità di frequentare la scuola. Ad esaminare le candidature sarà un comitato guidato da politici autorevoli che selezionerà i 40 studenti secondo «criteri di diversità e inclusione (di genere, territoriale, di cultura politica), di performance negli studi e di passione per la cosa pubblica».

A fine corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Mail: preisentenazionalecivilis@virgilio.it cellulare 330501252.