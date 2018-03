Manfredonia. Mercato ittico: adelante …cum judicio!?

Di:

Parlare del mercato ittico di Manfredonia vuol dire occuparsi nello stesso tempo di due aspetti diversi del problema: il servizio mercatale e l’immobile nel quale questo servizio è stato per anni esercitato.

La distinzione è opportuna perché ci aiuta a capire meglio quello che sta accadendo e che potrà accadere di qui a poco.

Partiamo dall’aspetto più semplice, o che almeno così appare: l’immobile.

Lo conosciamo tutti. Personalmente credo che dal punto di vista architettonico sia la più bella opera pubblica realizzata da più di un secolo a Manfredonia e di sicuro tra le più belle della provincia di Foggia.

Un’opera che potrebbe ben figurare come sede di un museo di arte contemporanea, grazie anche alla straordinaria collocazione in riva al mare.

L’ha progettata l’ing. Antonio Gentile, al quale va il merito di aver dato alla città un’opera pubblica dalle caratteristiche altamente innovative, per stile e materiali utilizzati. E se alcune soluzioni architettoniche non fossero state modificate in peggio in fase di esecuzione il risultato sarebbe stato anche migliore.

Molto attesa dalla marineria locale, che da anni lamentava l’inadeguatezza e l’insufficienza degli spazi e delle attrezzature della vecchia struttura mercatale (poi ristrutturata e divenuta sede del LUC), l’opera è costata al Comune quasi 6 milioni di euro, mica poco! E’ stata finalmente inaugurata nel 2004, con Paolo Campo Sindaco.

Alcuni limiti la struttura l’ha mostrata nell’organizzazione degli spazi interni e nella loro funzionalità. Ma il vero problema nasce dal fatto che è stata realizzata su un’area del demanio marittimo, data in concessione al Comune nel 1981 per trent’anni. Scaduta il 31.12.2001, la concessione è stata rinnovata nel 2004, ad un canone annuo di circa 5 mila euro, a far data dal gennaio 2012, ed è stata nuovamente rinnovata il 10 aprile 2017 con un canone il cui importo è ancora oggetto di discussione: il Comune punta a pagare un canone agevolato, c.d. ricognitorio, pari a circa € 10.117,00 all’anno ( poco meno della cifra stanziata dalla ragioneria comunale in una recente delibera), mentre l’Autorità Portuale ne chiede circa dieci volte tanto, ossia 113.726,00 euro.

Al momento, il rapporto tra Comune e nuova Autorità Portuale (l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale) è ancora in fase di definizione e non solo per il canone. Ma di questo dirò dopo.

Veniamo al servizio. La legislazione in materia, che risale al 1959, stabilisce che il mercato ittico all’ingrosso possa essere realizzato e gestito su iniziativa sia di Enti pubblici sia di operatori del settore riuniti in consorzio. Il servizio consiste essenzialmente nella gestione dell’asta pubblica, un sistema di incontro tra la domanda e l’offerta alternativo alla trattativa privata. Nel primo caso è appunto l’asta pubblica a stabilire il prezzo di vendita del pescato, ed è gestita in maniera tale che pescatori e acquirenti all’ingrosso non vengano in contatto diretto. Un sistema che consente di raggiungere un prezzo più alto a beneficio dei pescatori rispetto a quello risultante dalle trattative dirette, nelle quali è normalmente il commerciante a dettare le condizioni (specie perché si tratta di un prodotto facilmente deperibile).

A Manfredonia il mercato ittico all’ingrosso è sempre stato un mercato di produzione (riservato al pesce pescato dalla nostra marineria) ed ha operato sempre con il sistema dell’asta pubblica: sia con la gestione diretta del Comune all’interno della vecchia struttura, sia con l’affidamento in concessione della gestione da parte del Comune al COGEMIN, il Consorzio appositamente costituito per la gestione del mercato ittico (che aveva come soci anche il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio, oltre a diverse cooperative di pesca), avvenuta nel 2004.

Tale ultima concessione al Consorzio comprendeva sia il servizio sia la nuova struttura, allestita con costose dotazioni impiantistiche anche per l’asta elettronica (mai entrata in funzione) ed altri servizi che ne avrebbero dovuto potenziare l’attrattività rispetto alla vecchia struttura.

In realtà, con il passare del tempo, i pescherecci che conferivano il pescato al mercato sono progressivamente diminuiti sino a ridursi a meno di una decina. Un numero che ha reso sempre più insostenibili i costi della gestione.

Le ragioni sono tante, e meritano una trattazione a parte.

Nel frattempo, com’è noto, il Consorzio nel 2011 è stato posto in liquidazione volontaria e nel 2004 ne è stato dichiarato il fallimento. A fallire ovviamente non è stato il mercato ittico ma la società che lo gestiva, al quale la struttura ed il servizio erano stati affidati in concessione.

Il Comune, dopo aver provato nuovamente a gestire direttamente il servizio (in attesa dello svolgimento di due gare andate deserte), trattandosi di attività in perdita, ha pensato bene di affidarlo all’ASE, che, com’è noto, si occupa di rifiuti e non ha mai vissuto giorni tranquilli dal punto di vista economico e finanziario. La gestione dell’ASE è durata due anni, dal 23 aprile 2015 al 3 agosto 2017, dopo di che la società ha alzato bandiera bianca per l’insostenibilità dei debiti e … punto e a capo!

Cessato il servizio mercatale, la struttura ha però continuato a funzionare, come per inerzia: bar aperto, luci accese, uffici occupati, macchine in parcheggio, alloggio del custode abitato, etc. E chi paga? In realtà la domanda veniva posta da tempo, con il Consorzio ancora in attività, ma c’era chi riteneva che nei “costi sociali” di una struttura al servizio della pesca dovessero rientrare anche questi e magari altri costi, tutti da porre a carico della gestione e , in ultima istanza, del Comune.

Insomma, il tipico esempio negativo di come alle nostre latitudini viene inteso il bene comune: un bene di tutti e di nessuno, o meglio, di chi riesce a metterci le mani sopra!

E adesso?

Intanto, si è pensato bene di tornare in possesso dell’intera struttura, liberandola dagli occupatori abusivi (quelli che una recente delibera di Giunta chiama elegantemente occupatori sine titulo). Se ne andranno in fretta? Vedremo.

Poi, con una delibera del 19 dicembre 2017, la Giunta ha deciso di affidare per due mesi il servizio ed una parte della struttura ad un consorzio di operatori locali. In che modo avverrà la scelta e perché solo per due mesi? La delibera non lo spiega.

E la struttura? Dalla stessa delibera pareva che il Comune volesse a rimanere titolare della concessione demaniale marittima, a fronte del pagamento di un canone agevolato, per poi darla in gestione al soggetto affidatario del servizio.

In realtà, nelle scorse settimane ha preso improvvisamente corpo una soluzione diversa rispetto a quella prefigurata nella citata delibera. In una riunione tenuta il 20 febbraio a Bari presso la nuova Autorità Portuale, il Comune ha formalmente espresso la volontà di rinunciare alla concessione demaniale in favore di una Cooperativa di produttori ittici (cooperative e imprese di pesca), da poco costituita, e ha dichiarato di volersi comunque impegnare a sostenere le spese per gli “interventi manutentivi straordinari necessari al ripristino della funzionalità del mercato ittico” (ridotto evidentemente male), sulla base di un progetto che lo stesso Comune dovrà presentare.

Ovviamente, la decisione finale spetta al Presidente dell’Autorità Portuale, che per ora, in una nota inviata al Comune, e resa pubblica nei giorni precedenti alle elezioni, ha manifestato la disponibilità ad esaminare tale soluzione “nel rispetto di quanto previsto nelle normative vigenti” (il che non esclude che si debba procedere ad una gara).

Sulla base di tale disponibilità, la Giunta, con una delibera del 2 marzo scorso, ha già revocato la precedente delibera del 19 dicembre ed ha deciso di rinunciare alla concessione demaniale rilasciata in favore del Comune nel 2017, delibera che diventerà efficace dopo lo sgombero dei locali e la formale sottoscrizione dell’atto di rinuncia, con la riconsegna definitiva della struttura libera e vuota all’Autorità portuale.

E’ evidente che l’obiettivo, del tutto condivisibile, è quello di favorire al più presto la ripresa dell’attività del mercato ittico a beneficio dei pescatori ed a tutela della giusta remunerazione del loro duro lavoro per mare.

Viene però spontaneo chiedersi: visto che alla fine l’oggetto dell’affidamento sarà solo la struttura (per la quale si chiede di pagare un canone inferiore a mille euro al mese), a fronte di quale progetto di gestione avverrà l’affidamento? Che ruolo intende mantenere il Comune? Quali garanzie saranno chieste al soggetto privato per una corretta gestione del servizio e della struttura? Cosa si pensa di fare in concreto per convincere i pescatori a conferirvi il pescato?

Le buone intenzioni non bastano. Di errori in passato ne sono stati fatti tanti ed è bene ponderare attentamente e senza fretta le possibili soluzioni per evitare di sbagliare di nuovo.

E’ necessaria quindi una discussione pubblica su tutti gli aspetti della vicenda, a partire dal servizio e dalla struttura, entrambi beni comuni di primaria importanza per la comunità cittadina e la sua economia. Ed il luogo di questa discussione non può che essere il Consiglio Comunale. Quindi, adelante … cum judicio!

A cura dell’Avvocato Gaetano Prencipe

fonte www.comunitaeterritorio.it

