Cerignola. I militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno arrestato Luciano Misuriello, classe ’77, e C.G., cl. ’93, entrambi di Zapponeta, il primo pregiudicato mentre il secondo incensurato. I due, a cui i militari avevano intimato l’alt dopo averli sorpresi nei pressi di una zona nota per lo spaccio di stupefacenti, si sono dati a repentina fuga, venendo poi bloccati dagli militari. Sottoposti a perquisizione, gli stessi sono stati trovati in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana, ragione per la quale a C.G., autista dell’autovettura, è anche stata ritirata la patente e deferito per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I due, che dovranno rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, su disposizione del P.M. di turno sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Redazione StatoQuotidiano.it Non si fermano all’alt dei Carabinieri: arrestati 2 di Zapponeta ultima modifica: da

