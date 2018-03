Ecco come partecipare alla Celebrazione Eucaristica del Papa

Di:

Foggia. Sulla base degli spazi esistenti e nel rispetto delle norme sulla sicurezza, per chi intende partecipare alla Celebrazione Eucaristica, che sarà presieduta dal Santo Padre Papa Francesco il 17 marzo prossimo a San Giovanni Rotondo, sono state stabilite le seguenti disposizioni.

Pellegrini

Potranno accedere dall’ingresso del sagrato della chiesa di San Pio, situato fra piazzale Santa Maria delle Grazie e via Sant’Agostino, dalle ore 7,00 alle ore 9,30. Ai cancelli d’ingresso verranno sottoposti ai previsti controlli da parte delle forze dell’ordine. Non sarà consentito l’accesso al sagrato con contenitori in vetro, sgabelli o sedie pieghevoli. Non saranno disponibili posti a sedere. Superato il numero previsto per la capienza massima, l’accesso al sagrato sarà inibito. Per chi non potrà raggiungere l’area della Celebrazione, sarà disponibile un maxischermo sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie ed uno nel parco “Del Papa” situato su viale Della gioventù.

Gruppi di preghiera

I Gruppi di preghiera di Padre Pio dovranno segnalare in anticipo la loro presenza inviando un’email all’indirizzo centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it oppure telefonando al numero verde 800 011 011. Nelle risposte saranno fornite indicazioni sui luoghi e sulle modalità di accoglienza.

Adulti e disabili (nuove disposizioni)

Essendo stato raggiunto il numero massimo di posti disponibili, non si potranno accogliere ulteriori richieste. I singoli interessati o le associazioni rappresentative che ne hanno fatto richiesta, sulla base delle indicazioni diramate in precedenza (vedi comunicato n. 2), potranno ritirare gli inviti dalle ore 10,00 di giovedì 15 marzo alle ore 17,00 di venerdì 16 marzo presso l’Ufficio Pellegrinaggi (all’inizio del sagrato della chiesa di San Pio). L’invito consente l’accesso e garantisce un posto a sedere a ciascun ammalato o disabile e ad un solo assistente, all’interno di un settore del sagrato (non in chiesa come comunicato in precedenza). Per l’accesso è stato previsto un ingresso privilegiato sito in via De Nunzio, di fronte all’area di parcheggio, dalle ore 7,00 alle ore 9,30 del 17 marzo. Ai cancelli d’ingresso dovranno presentare l’invito e verranno sottoposti ai previsti controlli da parte delle forze dell’ordine. Non sarà consentito portare con sé contenitori in vetro. Nei pressi di via De Nunzio il Comune ha riservato un numero limitato posti per il parcheggio delle autovetture.

Autorità

Le Autorità invitate dovranno confermare la loro presenza chiamando al numero 0882 417500. Potranno accedere al luogo della Celebrazione attraverso un ingresso privilegiato sito in via De Nunzio, di fronte all’area di parcheggio, dalle ore 7,00 alle ore 9,30 del 17 marzo, presentando l’invito. Nei pressi di via De Nunzio il Comune ha riservato un’area di parcheggio per le autovetture.

Sacerdoti e diaconi (per la concelebrazione)

I sacerdoti e diaconi dovranno richiedere gli inviti inviando un’email all’indirizzo rettore@santuariopadrepio.it o telefonando al numero 0882 417500. Potranno accedere al sagrato della chiesa di San Pio, dalle ore 7,00 alle ore 9,30, muniti dell’invito, da due ingressi dedicati: – dal piazzale di Santa Maria delle Grazie; – dal viale pedonale “Dei quaranta metri”, situato su viale Aldo Moro. Dovranno portare con sé il camice, la stola bianca e il celebret. Ai cancelli d’ingresso verranno sottoposti ai previsti controlli da parte delle forze dell’ordine. Non sarà consentito portare con sé contenitori in vetro. Potranno ritirare gli inviti dalle ore 10,00 di giovedì 15 marzo alle ore 17,00 di venerdì 16 marzo presso l’Ufficio Pellegrinaggi (all’inizio del sagrato della chiesa di San Pio), il cui numero telefonico è quello sopra indicato. Eccezionalmente sarà possibile ritirare l’invito sabato 17 marzo, dalle ore 6,00 alle ore 9,00, presso la redazione della rivista Voce di Padre Pio, sita sul lato sinistro piazzale Santa Maria delle Grazie.

Religiosi e religiose

I religiosi e le religiose dovranno richiedere gli inviti inviando un’email all’indirizzo rettore@santuariopadrepio.it o telefonando al numero 0882 417500. Potranno accedere al sagrato della chiesa di San Pio, dalle ore 7,00 alle ore 9,30, muniti dell’invito, da due ingressi dedicati: – dal piazzale di Santa Maria delle Grazie; – dal viale pedonale “Dei quaranta metri”, situato su viale Aldo Moro. Dovranno indossare l’abito religioso di appartenenza. Ai cancelli d’ingresso verranno sottoposti ai previsti controlli da parte delle forze dell’ordine. L’invito è strettamente personale e dà diritto all’accesso al settore dedicato, con posto a sedere. Non sarà possibile portare con sé un/a accompagnatore/trice, né contenitori in vetro. Potranno ritirare gli inviti dalle ore 10,00 di giovedì 15 marzo alle ore 17,00 di venerdì 16 marzo presso l’Ufficio Pellegrinaggi (all’inizio del sagrato della chiesa di San Pio), il cui numero telefonico è quello sopra indicato. Eccezionalmente sarà possibile ritirare l’invito sabato 17 marzo, dalle ore 6,00 alle ore 9,00, presso la redazione della rivista Voce di Padre Pio, sita sul lato sinistro del piazzale Santa Maria delle Grazie.

Giovani

Sarà riservato un settore ai giovani che parteciperanno alla veglia, organizzata per la sera del 16 marzo sul tema “I giovani e Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio”, pubblicizzata su Facebook al link http:/facebook.com/fratiaccoglienzagiovani e sul sito www.conventosantuariopadrepio.it. (Per iscriversi basta compilare il modulo presente sulla pagina ufficiale del Convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo http://www.conventosantuariopadrepio.it). Tali giovani potranno accedere al sagrato della chiesa di San Pio, dalle ore 7,00 alle ore 9,30, muniti dell’invito, da due ingressi dedicati: – dal piazzale di Santa Maria delle Grazie; – dal viale pedonale “Dei quaranta metri”, situato su viale Aldo Moro. L’invito sarà distribuito dagli organizzatori della veglia. Ai cancelli d’ingresso verranno sottoposti ai previsti controlli da parte delle forze dell’ordine. L’invito è strettamente personale e dà diritto all’accesso al settore dedicato, con posto a sedere. Non sarà possibile portare con sé un/a accompagnatore/trice, né contenitori in vetro.

Invitati

Gli invitati potranno accedere al sagrato della chiesa di San Pio, dalle ore 7,00 alle ore 9,30, muniti dell’invito, da due ingressi dedicati: – dal piazzale di Santa Maria delle Grazie; – dal viale pedonale “Dei quaranta metri”, situato su viale Aldo Moro. Ai cancelli d’ingresso verranno sottoposti ai previsti controlli da parte delle forze dell’ordine. L’invito è strettamente personale e dà diritto all’accesso al settore dedicato, con posto a sedere. Non sarà possibile portare con sé un/a accompagnatore/trice, né contenitori in vetro.

Viabilità e parcheggi

Ulteriori informazioni relative alla viabilità e alle aree di parcheggio saranno rese note mediante successivi comunicati che saranno diffusi alla stampa e con avvisi pubblicati sui siti degli enti organizzatori: www.papadapadrepio.info; www.diocesimanfredoniaviestesangiovannirotondo.it; www.santuariopadrepio.it; www.operapadrepio.it; www.comune.sangiovannirotondo.fg.it.

