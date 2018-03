fonte image Pisa Today - Polizia

(ANSA) – BARI, 12 MAR – Un pregiudicato di 43 anni, Antonio Scaglioso, ritenuto vicino ad uno dei clan mafiosi baresi che operano alla periferia nord della città, è stato ucciso a Bari con colpi d’arma da fuoco in via Caravella, nel quartiere Catino. E’ successo poco prima delle 18. Sul posto sono giunte le Volanti della Polizia e personale del 118 che ha tentato inutilmente di rianimare la vittima. Pregiudicato ucciso in agguato a Bari ultima modifica: da

