Rapina in un bar a Margherita di Savoia, arrestato 40enne

Di:

Foggia. Era il pomeriggio di sabato scorso quando al 112 era stata segnalata una rapina appena commessa ai danni di un bar di Margherita di Savoia. Intervenuta immediatamente una pattuglia della locale Stazione, si era constatato come poco prima un uomo, travisato e armato di coltello, fosse entrato all’interno dell’esercizio pubblico e, dietro la minaccia dell’arma, si fosse fatto consegnare circa 200 euro dal titolare dell’esercizio commerciale per poi dileguarsi a bordo di un’Audi A3. Gli investigatori della Stazione margheritana, con la supervisione della Compagnia di Cerignola, avevano poco dopo saputo del furto di un’Audi A3 avvenuto poco prima della rapina. Dalla visione delle immagini i militari sono quindi riusciti ad identificare in Ignazio Di Pace, classe 1978 l’uomo che, avvicinatosi ad un avventore di un ristorante, gli aveva sfilato dalla giacca le chiavi dell’auto, impossessandosene.

Il malfattore, pluripregiudicato del posto, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati della stessa natura, è risultato essere il primo indiziato per la rapina al bar. Per tutto il pomeriggio e la serata di sabato i militari, quindi, hanno cercato l’uomo, che però sembrava essere scomparso, fino a quando, durante la nottata di domenica, non è stato rintracciato nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale di Barletta, ancora a bordo dell’Audi rubata nel pomeriggio precedente. Il delinquente, che aveva ancora indosso gli stessi abiti indossati durante la rapina al bar, dopo che, all’interno dell’auto, è anche stato ritrovato un coltello perfettamente coincidente con quello utilizzato dal rapinatore, non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità.

Indagine lampo, dunque, quella egregiamente condotta dai Carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia, coordinati dalla Compagnia di Cerignola, che in poche ore sono riusciti ad assicurare alla giustizia un rapinatore.

Il malfattore, pluripregiudicato del posto, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati della stessa natura, è risultato essere il primo indiziato per la rapina al bar. Risponderà dei reati di furto aggravato e rapina a mano armata.

Redazione StatoQuotidiano.it