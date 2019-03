Banca Pop.Bari e Banco Napoli gestiranno tesoreria dell’Asl Bari

Di:

Bari. I vertici dell’Azienda sanitaria locale di Bari hanno aggiudicato il servizio Tesoreria al raggruppamento temporaneo d’imprese Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni(capogruppo mandataria) e Banco Napoli(mandante).Due i partecipanti al bando(secondo il criterio del minor prezzo): RTI Banca Popolare Bari-Banco Napoli e Monte Paschi di Siena spa.Il primo ha conseguito il punteggio complessivo di 95,50 mentre il secondo 75,43. Monte Paschi Siena ha offerto un canone mensile di 60750,00 euro e quindi un prezzo quadriennale di 2.916.000 con tasso debitore di + 1,65%,Banca Popolare Bari-Banco Napoli una tariffa mensile di 44.166,67 euro che per quattro anni somma 2.120.000,16 con tasso debitore di + 3,00%. Di conseguenza la spesa della Asl per l’attività di tesoreria è di 2.586.400,00 euro.

Il bilancio economico di previsione,anno 2019, consiste in 2.332.926.992 euro a fronte di un territorio,Bari e provincia, grande 3.862,88 chilometri quadrati su cui risiedono 1.257.520 abitanti distribuiti in 41 Comuni a loro volta servizi da 12 Distretti sanitari.

L’Asl barese opera mediante 201 strutture a gestione diretta e 330 convenzionate/accreditate. Gli stranieri residenti,al 31.12.2018, sono 43.484 in maggioranza provenienti da Albania,Romania,Georgia e percentuali ridotte da Cina,Marocco,Nigeria,India,Bangladesh.

Il numero del personale dipendente a carico dell’Asl,anno 2018, è in numero di 8.286 unità,a cui bisogna aggiungere 1020 Medici di medicina generale,181 Pediatri di libera scelta, e 340 Medici specialisti ambulatoriali interni,265 Medici di continuità assistenziale,31 psicologi e 41 veterinari convenzionati,132 Medici del Servizio emergenza territoriale e 20 Medici della Medicina dei servizi. Dunque il totale degli operatori aziendali è 10.316.

Per quanto riguarda il valore della produzione si ha quanto segue : 2.290.830.000,00 euro nel 2017 e 2.125.179.000,00 nell’anno 2016.

A cura di Nino Sangerardi,

Bari 12 marzo 2019