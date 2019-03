Foggia. Due arresti su ordine di carcerazione

Di:

Foggia. Nella giornata dell’11 marzo u.s. , Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto Z. V., classe 1992.

Gli Agenti hanno ottemperato ad un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Il provvedimento è scaturito dalla sentenza definitiva della Corte d’Appello per i Minorenni di Bari, in seguito alla quale il predetto è stato riconosciuto colpevole per il reato di violenza sessuale, commesso negli anni 2006 e 2007 a Foggia.

Lo Z. V. deve scontare la pena della reclusione di 1 anno e otto mesi, pertanto dopo le formalità di rito gli Agenti lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia.

—————————

Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto I. L. , classe 1963.

Gli Agenti hanno ottemperato ad un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

In seguito alla sentenza definitiva della Corte d’Appello di Bari e la dichiarazione di inammissibilità al ricorso della Corte Suprema di Cassazione, il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale commesso in Foggia in data 2004.

Lo I.L. deve scontare la pena residua di 6 mesi, pertanto gli Agenti lo hanno condotto in carcere presso la Casa Circondariale di Foggia.