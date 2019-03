Di:

Anche i professori della provincia di Foggia hanno prestato ascolto all’appello di Greta Thunberg, la giovane attivista che da mesi ormai sta facendo parlare di sé e che ha indetto per venerdì 15 marzo il “climate strike”, la marcia globale per chiedere ai governi azioni concrete contro il riscaldamento climatico.

Chi è Greta Thunberg? Questa adolescente di soli sedici anni si è involontariamente messa a capo di quello che è diventato un movimento giovanile globale. Era agosto del 2018, quando Greta ha cominciato ad accamparsi davanti al Parlamento svedese accusando i deputati di non aver mantenuto le promesse per salvare il clima, concordate nell’ambito dell’Accordo di Parigi. Da allora ha continuato a scioperare ogni venerdì, mettendosi davanti al Parlamento di Stoccolma.

Thunberg è riuscita a contagiare migliaia di giovani, sopratutto sotto i 20 anni, che così hanno cominciato a ribellarsi alla reticenza dei governanti a prendere davvero sul serio il cambiamento climatico.

Solo in Italia sono previsti 109 appuntamenti – soprattutto marce – di giovani e studenti in decine di città e cittadine; 76 in Francia; 141 in Germania, 81 nel Regno Unito. Ma i venerdì verdi per il futuro vedranno manifestazioni anche in Belgio, Australia, Francia, Germania, Irlanda, Uganda, Thailandia, Colombia, Polonia, Regno Unito. In tutto sono state annunciate marce in 95 Paesi di tutti i continenti. San Severo e Cerignola hanno già confermato la loro partecipazione, anche a Manfredonia alcuni professori esortano i licei ad aderire all’iniziativa e venerdì potrebbe esserci anche qui la marcia.

In molti altri Paesi hanno già saltato almeno un venerdì di scuola in autunno per rivendicare una azione più incisiva da parte dei governi contro il global warming.

“Non voglio che avete speranza, voglio che agite. Voglio che sentite la paura che sento io ogni giorno. E voglio che passiate all’azione”.