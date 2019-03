Il Falò e prodotti tipici della cultura contadina del Gargano a San Salvatore – la Montagna

Di:

Si tratta di un evento particolarmente importante per la nostra comunità e per l’intero Gargano che ricorderà attraverso la stessa, i piatti tipici locali umili di un tempo.

Musiche e profumi dal passato….. con un messaggio di pace e fratellanza. Domenica 17 Marzo alle ore 20,30 ritorna il grande Falò del Gargano a San Salvatore Fraz. Montagna – Manfredonia.

L ’Associazione Montagna – Coordinamento di Quartiere di San Salvatore, organismi di volontariato che non perseguono fini di lucro, in collaborazione con la Parrocchia di San Salvatore e guidati dal parroco Don Vincent Sasi, domenica 17 marzo 2019 dalle ore 20:00 in occasione della festività di San Giuseppe organizzano la tradizione del falò nel Borgo caratteristico di San Salvatore Frazione Montagna ( Manfredonia), Un’occasione per ritrovarsi davanti al fuoco acceso con un bicchiere di vino con cucina di una volta e prodotti tipici e con musica tradizionale popolare per inaugurare nel modo migliore la stagione che sta per arrivare….questo è quello che succederà la Notte del Falò a San Salvatore……..Vi aspettiamo in tanti…per vivere un’atmosfera di amicizia e fratellanza.

Programma

Mattina Ore 11,00 Santa messa celebrata da Don Vincent Sasi

Ore 19,30 Benedizione del Falo’

Ore 20,00 Accensione del Falò e spettacolo musicale popolare

Coordinamento di quartiere

Stefano Orlando