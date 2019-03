Manfredonia, Cara Nonna ti scrivo

Di:

Cara Nonna ti scrivo,

è passato un mese che sei andata via. Un mese senza te. Un pezzo della mia vita volato via con te, in quel maledetto giorno che ti ha portato lontano da me, da noi, dalla tua famiglia. Lontano da quella famiglia per la quale hai dato ogni istante della tua vita. Perché non basterebbe un libro per raccontare chi eri. Eri, l’ amore fatta a donna, il sacrificio costante per la tua famiglia. Non hai speso mai un attimo della tua vita per te, Mai. Ogni cosa che facevi era sempre per il bene di tutti, dei tuoi figli, dei tuoi nipoti, del nonno che hai amato fino a quel tragico giorno quando è andato via. Ho talmente tanti ricordi legati a te che non riesco a buttarli giù, eri il mio rifugio, la mia roccia, bastava un tuo sorriso per sentirmi al sicuro e capire che tu ci saresti sempre stata. Ecco il sorriso. Il tuo era sempre pronto per tutti, anche forse quando la sofferenza aveva solcato il tuo viso, anche quando quel maledetto Alzheimer ha cancellato ogni angolo della tua memoria, il tuo sorriso era sempre lì. Ho un ultimo ricordo di te che niente potrà mai cancellare, neanche il nemico peggiore di un uomo che è il tempo, io che ti accarezzo il viso facendoti vedere una foto di noi due con nonno e tu che mi guardi con quel sorriso meraviglioso che non ho mai visto in nessuna persona al mondo. L’amore per i nonni va vissuto ogni istante, sono parte della nostra storia. Specialmente quando si ha la fortuna di avere dei nonni come i miei, non si può non amarli. Scrivo questo articolo per due motivi, il primo è che avevo bisogno di esternare i miei sentimenti verso mia nonna e secondo perché vorrei dire a chi vorrà leggere questo articolo, che i nonni sono importanti, non vanno mai abbandonati. Anche una semplice carezza, un abbraccio per loro è importante. Perché non ci rendiamo conto di quanto la vita corra, e di come dietro di sé si porti tutto, sentimenti ed emozioni, fin quando ce li abbiamo dobbiamo darli tutto l amore possibile, perché loro l’ hanno fatto con noi. Non abbandonate mai i vostri Nonni, sono il vostro patrimonio. Cara nonna, siamo alla conclusione, sai fino all’ultimo istante sono stato accanto a te, ho pianto con non mai perché ho perso un pezzo del mio cuore. Però,forse, adesso non potrò vederti più, ma nel mio cuore ci sarai per sempre, sei la persona più bella che abbia conosciuto. Sai nonna, come nella foto, neanche la morte potrà distaccare le nostre mani, perché tu sarai per sempre nella mia vita. Ti amo nonna cara.

dal Blog di Antonio Lauriola