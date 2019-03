Pesca Manfredonia: risarcimento per fermo biologico. Aggiornamento

Di:

Manfredonia, 12 marzo 2019. Era di un mese fa la protesta ed il sit-in dei pescatori sipontini che chiedevano una modifica della direttiva comunitaria n.154/2016 che prevede una disciplina troppo severa (a detta dei pescatori) e che non permette di svolgere in maniera adeguata il loro lavoro in mare.

C’erano state affermazioni pesanti già in seguito alla protesta presso la Prefettura di Bari da parte dei lavoratori: “C’è in atto un vero e proprio atto sistematico per eliminare il settore della pesca. Noi siamo pescatori, non siamo ingegneri. Lavorare in mare richiede tanto sforzo e lavoro e dobbiamo pensare a tante cose, tra cui etichettatura e tutte le altre nuove norme imposte. Le multe sono salatissime, ad esempio, basta sforare di poco l’orario di lavoro stabilito e si arriva a pagare fino a 2.000 euro di multa. Noi non andiamo a rubare, facciamo un lavoro onesto”.

Altra causa del sit in era relativo al mancato ricevimento delle somme compensative per il fermo biologico dell’anno 2017; già allora Michele Manzi, coordinatore Fai Cisl Provinciale dichiarava: “Sono passati ormai 2 anni e non c’è ancora nessuno sviluppo per ciò che riguarda la liquidazione dei 30 euro giornalieri che vadano a coprire l’intero periodo di fermo nell’anno 2107. Ci siamo mossi anche presentando il problema alla Federazione nazionale della categoria”.

Numerose sono ancora oggi le rimostranze degli addetti al settore pesca per un risarcimento che non arriva e sul quale non ricevono nessun aggiornamento da tempo.

“Stiamo ancora lottando per ottenere giustizia per i pescatori che attendono i loro soldi che dovevano già arrivare lo scorso dicembre…ora speriamo che il tutto venga saldato per fine marzo. Inoltre il nostro impegno è diretto anche a modificare e semplificare a livello nazionale lo strumento che porta ai risarcimenti così come vogliamo e stiamo proponendo che la CISOA prevista per gli agricoltori sia estesa anche al settore pesca”, dice Michele Manzi.

Libera Maria Ciociola