Puglia/ Le ASL senza medici. Foggia cercava 5 anestesisti

Posti di lavoro a tempo indetermi­nato che vengono rifiutati e corsie di ospedale sempre più vuote. Nel mercato del lavoro in Puglia, carat­terizzato da alti tassi di disoccupa­zione, aumentano i casi di concor­si per posti di lavoro che vanno a vuoto. Succede sempre più spesso nella sanità pugliese. Le Asl bandi­scono concorsi e cercano persona­le per rinforzare le piante organi­che decimate da anni di blocco del turnover e ultimamente dall’arrivo di Quota 100, ma non trovano pro­fessionisti sul mercato.

L’ultimo ca­so si è verificato nell’Asl di Foggia. L’azienda qualche settimana fa aveva bandito un concorso per as­sumere cinque medici di pronto soccorso. Nei giorni scorsi negli uf­fici dell’Asl erano arrivate una ven­tina di domande: neanche un can­didato si è presentato alle prove.

FONTE RETEGARGANO